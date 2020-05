Coronavirus Italia, news su contagi e fase 2, DIRETTA

Rimane confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli spostamenti tra regioni. "Non ci sono al momento ragioni per rinviare", afferma Speranza. Boccia continuerà nelle prossime ore il confronto coi governatori su questo argomento. L'Iss certifica che non c'è più alcuna situazione critica. In quasi tutte le regioni gli indici di contagio sono al di sotto di 1 e i nuovi casi in diminuzione.