Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie

A pochi giorni dalla riapertura del 3 giugno, non è unanime il parere dei governatori sulla circolazione tra regioni d'Italia. Contrari il sardo Solinas, il toscano Rossi e il campano De Luca. Il Governo tenta una mediazione. Risale intanto il numero di decessi, altri 111. Scende quello dei malati, 2.484 in meno. In Lombardia il 53,1% dei nuovi contagi. Scuola: impossibile riaprire in sicurezza, secondo i presidi. Ieri in piazza gli antigovernativi 'gilet arancioni': "Il virus e' un trucco per inventare la crisi".

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI:

Trump posticiperà il G7 che voleva tenere a fine giugno alla Casa Bianca, dopo il rifiuto della Merkel a partecipare di persona a causa della pandemia

Altri 956 morti in Brasile quarto al mondo per decessi

Superati i 6 milioni di contagi al mondo per coronavirus