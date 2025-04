Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato

Martedì scorso gli inquirenti avrebbero effettuato una perquisizione nella sua abitazione, durata ben 7 ore, e non sarebbero usciti di casa a mani vuote ascolta articolo

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati in quanto sarebbe coinvolto nell'omicidio della moglie. La notizia è stata diffusa sostenuto nella puntata di "Quarto Grado",su Retequattro. Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata 7 ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote, è stato detto durante la trasmissione. Per il giornalista Carmelo Abate, il marito di Liliana, Visintin, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati.

La perizia medico-legale chiesta dalla Procura ha escluso il suicidio L'indagine a Visentin è un atto dovuto si potrebbe dire, un passaggio giudiziario scontato visto che l'esito della perizia medico-legale incaricata dalla Procura di Trieste all'anatomopatologa Cristiana Cattaneo ed a Vanin, Tambuzzi e Leone, ha definitivamente cancellato la (azzardata) ipotesi del suicidio spiegando nel dettaglio di oltre duecento pagine che Lilly, invece, è stata uccisa. Non solo, precisando anche che "in via di elevata probabilità" la sessantatreenne è morta "nella mattinata del 14 dicembre 2021 entro quattro ore dalla colazione". Cioè la mattina stessa in cui è scomparsa, prima che il suo corpo venisse trovato nel boschetto di San Giovanni il 5 gennaio successivo, con la testa in due sacchetti per alimenti chiusi da un laccetto attorno al collo e il corpo in due grandi sacchi neri di quelli utilizzati per i rifiuti solidi, uno infilato dall'alto e uno dal basso. La fascia oraria indicata dalla perizia è facilmente individuabile, visto che Liliana aveva fatto colazione intorno alle 8/8.30. La donna era poi stata vista l'ultima volta alle 8.50, ripresa dalla videocamera di un autobus, mentre attraversa piazzale Gioberti, vicino a casa.

