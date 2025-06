Meteo, temporali nel weekend, poi nuova ondata di caldo africano

Tuttavia non avremo solamente sole e caldo per tutta la settimana. Nelle giornate di lunedì 23 e giovedì 26 Giugno non si esclude lo scoppio improvviso di violenti temporali, in particolare sulle Alpi. A causa del calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera e della tantissima energia potenziale in gioco, i fenomeni potranno risultare particolarmente violenti con il rischio anche di grandinate fin verso le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il resto della Penisola non sono previste precipitazioni di rilievo. Per una svolta sulle temperature o un break temporalesco più deciso bisognerà aspettare almeno l'avvio del mese di Luglio