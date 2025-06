Sciopero 20 giugno, metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna

Gli oltre 7.000 metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno invaso la tangenziale del capoluogo emiliano, bloccando il traffico. L'iniziativa è stata autorizzata dalla Questura che ha concesso ai manifestanti un tempo di 45 minuti per poter mettere in scena la protesta. Il percorso prevede circa quattro km di corteo lungo la tangenziale. Su richiesta degli organizzatori sono vietati i fumogeni. Alcuni camionisti e automobilisti che stanno percorrendo le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione stanno suonando i clacson in solidarietà.

La decisione della Questura di denunciare i manifestanti

Gli organizzatori della manifestazione dei metalmeccanici, al microfono, avevano annunciato di aver "concordato con la Questura di poter sfilare in tangenziale" a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, per poi aggiungere che "la tangenziale ce la prenderemo noi". La Questura ha spiegato di aver predisposto un servizio di ordine pubblico per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione con corteo, con circa diecimila persone. Con l'ingresso in tangenziale i manifestanti hanno disatteso le prescrizioni, creando il blocco della circolazione stradale sul tratto della tangenziale interessato. "I dimostranti verranno denunciati penalmente, anche alla luce della recente normativa introdotta dal Decreto Sicurezza in materia di blocchi stradali", viene spiegato.