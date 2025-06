Venerdì 20 giugno si è svolto lo sciopero generale indetto da Cub, Sgb e Usb, con possibili disagi per trasporti locali e ferroviari. A Milano, nonostante l’allerta, la situazione è rimasta per lo più regolare: treni in orario e metropolitane aperte. Lo sciopero ha coinvolto il personale Rfi, ma l’impatto su pendolari e turisti è stato minimo.