Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:19 - De Luca: “Verso il 3 giugno in un clima di confusione”

"Siamo arrivati al 3 giugno ed all'apertura della mobilità interregionale, tanto per cambiare, nel modo peggiore in clima di incertezza e di confusione", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervistato a 'Aspettando le parole' su Rai3. "Dal Governo - ha aggiunto De Luca - mi sarei aspettato l'assunzione di un criterio oggettivo e semplice: cioè nei territori del Paese - io non parlerei più di Regioni per evitare polemiche - dove per un mese di fila si registrano più di 200 casi di contagio al giorno è ragionevole che ci sia una limitazione della mobilita'". "Che questo territorio si chiami Campania o si chiami Emilia, o Lombardia, non conta nulla. Sarebbe stato un criterio di buon senso che non avrebbe alimentato polemiche sgangherate". Ad una domanda sull'affermazione del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha detto ce ne ricorderemo, a proposito delle limitazioni ai lombardi annunciate in alcune regioni, De Luca ha risposto: "e' stato un momento di confusione. A Beppe Sala, persona stimata ed amica suggerirei di non lanciare questi anatemi. Lasciamo perdere queste cose. Noi abbiamo un rapporto di grande amicizia con tutti i cittadini, vorremmo tuttavia salvaguardare le nostre comunità dal Coronavirus".

"Chi governa deve sapere che l'epidemia è dietro l'angolo, non alle nostre spalle e rispetto alla movida abbiamo perso una grande occasione, di crescita civile del Paese". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto ad "Aspettando le parole" su Rai 3. "Siamo stati giovani tutti - ha aggiunto De Luca - abbiamo fatto sciocchezze, ma ad un certo punto della vita abbiamo incontrato un educatore, oppure un episodio che ci ha insegnato i valori. Questa epidemia poteva essere una grande occasione per tanti giovani. La movida è bella, ma è ancora più bello vivere questi momenti all'insegna della solidarietà, senza superalcolici e pasticche". "Ma questo - ha concluso il presidente della Campania - è un Paese nel quale ormai tutti hanno rinunciato ad avere una qualunque funzione educativa. Per cui tanti giovani sono abbandonati a se stessi".

8:04 - In Campania 5 nuovi positivi



Sono cinque i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania, rilevati su 3.510 tamponi eseguiti. Lo rende noto l' Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi passa a 4.802, su 201. 543 tamponi eseguiti. Nel dettaglio all' Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 368 tamponi, con nessuno positivo. Ruggi di Salerno: 525 tamponi, nessun positivo; Sant'Anna Caserta: 110 tamponi,nessun positivo; Asl Caserta, presidi di Aversa-Marcianise: 239 tamponi,1 positivo; Moscati Avellino: 148 tamponi, nessuno positivo;San Paolo Napoli: 160 tamponi, 1 positivo; Laboratorio Federico II: 165 tamponi, nessuno positivo; - Istituto Zooprofilattico Mezzogiorno: 348 tamponi, nessuno positivo; Ospedale Nola: 225 tamponi, 3 positivi; San Pio Benevento: esaminati 105 tamponi, nessuno positivo; Eboli: 298 tamponi, nessuno positivo; Laboratorio CEINGE/IZSM:esaminati 403 tamponi,nessuno positivo;Biogem: 363 tamponi, nessuno positivo;​ Cardarelli/IZSM : 53, nessun positivo.​(ANSA) Positivi di oggi: 5 Tamponi di oggi: 3.510 Totale complessivo positivi Campania: 4.802 Totale complessivo tamponi Campania: 201.543