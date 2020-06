Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"De Luca sbaglia, secondo me, anche sul piano sanitario perché la sua è la politica dell'imbuto: chiudiamo piazze, chiudiamo strade, chiudiamo orari. Se tu alle 22 vieti di prendere una birra e di portarla a casa, i ragazzi si mettono tutti dentro al locale e quindi addirittura crei le condizioni per un aumento del contagio", ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:34 - Luigi de Magistris: "De Luca sbaglia anche su piano sanitario"

"De Luca sbaglia, secondo me, anche sul piano sanitario perché la sua è la politica dell'imbuto: chiudiamo piazze, chiudiamo strade, chiudiamo orari. Se tu alle 22 vieti di prendere una birra e di portarla a casa, i ragazzi si mettono tutti dentro al locale e quindi addirittura crei le condizioni per un aumento del contagio. Mentre la nostra politica è quella di portare le persone anche in altri luoghi, non solo in quelli tradizionali della movida, dove puoi stare fino a sera tardi, fare intrattenimento, 'diffondere' le persone in una città di un milione di abitanti perchè non è che se metti il limite alle 23 i ragazzi se ne vanno a casa". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato dal Tg4 sul contrasto di ordinanze tra quella del Comune, più estensiva, e quella della Regione Campania, più restrittiva.

7:31 - Quattro i positivi in Campania su 2.315 tamponi

Sono quattro i positivi di ieri in Campania su un totale di 2.315 tamponi. Lo rende l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei positivi in Campania è di 4.806, quello dei tamponi complessivamente effettuati 203.858.

7:24 - Unità di crisi della Campania: "Preoccupati per Avellino"

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha scritto al Prefetto di Avellino esprimendo "viva preoccupazione per quanto si è verificato la scorsa notte nel pieno centro del capoluogo irpino dove, con documentazione di video e foto, si sono registrati assembramenti in palese contrasto con le ordinanze regionali e le norme nazionali in vigore, con grave rischio sanitario". L'Unità di Crisi ha chiesto alla Prefettura "di mettere in campo tutte le azioni sanzionatorie e di contrasto al possibile ripetersi di tali gravi eventi".

7:19 - A Capri primi sbarchi di vacanzieri

L'ultima domenica di maggio ha visto l'arrivo a Capri dei primi turisti del post-lockdown, complice la bella giornata che è stata per molti anche l'occasione per fare il primo bagno della stagione, nonostante la temperatura non proprio invitante dell'acqua. Sono state 539 le persone sbarcate in mattinata sull'isola da alijet, aliscafi e nave traghetto. Si trattava di vacanzieri, proprietari di seconde case, turisti italiani e qualche straniero che vive a Napoli.