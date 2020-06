Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.809 su 206.834 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia

Sono tre i nuovi casi positivi al Coronavirus scoperti ieri in Campania su 2.976 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.809 su 206.834 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:31 - Oggidistribuzione gratuita delle mascherineper bambini

Oggi, in occasione della Festa della Repubblica, la Regione Campania, tramite l'Unità di Crisi, ha organizzato una iniziativa dedicata alla prevenzione da Covid-19 e al corretto uso delle mascherine. Nelle principali piazze dei capoluoghi di provincia è prevista, in aggiunta a quelle già distribuite a domicilio dalla Regione, un'ulteriore distribuzione di confezioni di mascherine destinate ai bambini e ai ragazzi (fasce d'età 4-8 anni e 9-16 anni). In ciascuna piazza saranno allestiti appositi gazebo nei quali i volontari della Protezione Civile provvederanno alla distribuzione gratuita delle mascherine.

8:26 - Test seriologici per tre giorni a Torre del Greco

Tre giorni di test sierologici a opera della Croce Rossa Italiana a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che in un comunicato sottolinea come l'iniziativa partirà domani e rientra nell'ambito della campagna di indagine su 150mila persone su tutto il territorio nazionale, promosso dal Ministero della Salute e finalizzato a rintracciare, attraverso la somministrazione di test, la presenza di anticorpi specifici contro il virus.

8:21 - Torre Annunziata, domani riapre Villa del Parnaso

Sarà riaperta al pubblico a partire da domani Villa del Parnaso a Torre Annunziata (Napoli). La struttura era stato oggetto di un provvedimento di chiusura disposto in seguito alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono tre i nuovi casi positivi al Coronavirus scoperti ieri in Campania su 2.976 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.809 su 206.834 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia.