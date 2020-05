Avellino, sindaco nella movida. Consigliere: Video si commenta da solo

“Al centro delle immagini c’è il sindaco di Avellino nella maxi isola pedonale che ha voluto in centro città per evitare la movida”, ha scritto sui social il consigliere comunale Luca Cipriano

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, al centro della movida di ieri sera ad Avellino. Questo il contenuto del video pubblicato dal consigliere comunale Luca Cipriano. “Al centro delle immagini c’è il sindaco di Avellino, poco fa, nella maxi isola pedonale che ha voluto in centro città per evitare la movida. Il video si commenta da solo”, ha scritto Cipriano sul suo profilo Facebook. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA)