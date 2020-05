“Sappiano che non ci vedono più”. Nonostante la Grecia oggi abbia allentato le limitazioni previste a partire dal 15 giugno per i turisti provenienti dall’Italia, il presidente del Veneto Luca Zaia non ha gradito la nuova posizione espressa da Atene relativamente all'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Il 29 maggio, infatti, la Grecia aveva diffuso una lista di 29 Paesi a cui sarebbe stato concesso l’arrivo a partire da metà giugno, lista di cui l’Italia non faceva parte. Due giorni dopo l’ambasciata di Atene a Roma ha invece precisato che le frontiere saranno aperte anche per l’Italia, ma che chi arriva da Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto - aree “ad alto rischio” secondo l’Agenzia europea per la sicurezza aerea - sarà sottoposto a un test all’arrivo: se negativo, il passeggero si dovrà mettere in quarantena per 7 giorni, se positivo per 14 giorni.