Coronavirus, Codacons: quest’estate in vacanza un italiano su due

Secondo il coordinamento delle associazioni per la tutela dei consumatori partirà solo il 51% degli italiani, causa impoverimento generale e timore di non poter godere della villeggiatura a causa delle misure di sicurezza obbligatorie. In rialzo fino al 20% prezzi e tariffe del settore

Solo un italiano su due andrà in vacanza quest’estate, e anche chi ci andrà dovrà fare i conti con un aumento generalizzato di prezzi e tariffe in tutto il comparto. È questo l’impatto dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE) sul turismo, secondo le previsioni elaborate dal Codacons, il coordinamento delle associazioni per la tutela dei consumatori. Nemmeno il “bonus vacanza” varato dal governo, secondo il Codacons, riuscirà a salvare la stagione, “considerato che potrà essere richiesto solo in base al reddito, al numero dei componenti del nucleo, ed esclude la consistente fetta di cittadini che prenota attraverso le piattaforme online”.

Solo il 51% degli italiani farà le valigie approfondimento Coronavirus, i viaggi degli italiani in Europa. FOTO Secondo l’associazione, solo la metà degli italiani andrà in villeggiatura tra luglio e agosto: precisamente il 51% degli italiani potrà e vorrà investire nelle vacanze estive, a causa dell’impoverimento generale provocato dalla pandemia di Covid-19 che ha colpito in maniera particolarmente grave l’Italia. Un’altra motivazione che, secondo il Codacons, porterà gli italiani a rinviare le partenze è il timore di non poter godere appieno dei giorni di vacanza a causa delle disposizioni di sicurezza obbligatorie.