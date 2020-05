Coronavirus, bonus vacanze in Italia di 500 euro: come funziona

Nel decreto Rilancio è incluso anche il settore del turismo, con un bonus fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. Si potrà usare dall'1 luglio al 31 dicembre 2020 in ambito nazionale e in strutture come alberghi, campeggi, villaggi e bed and breakfast

Nel decreto Rilancio , che prevede aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese per far fronte alla crisi legata al coronavirus, è incluso anche il settore del turismo. In particolare, è stato pensato un bonus vacanze che prevede una cifra “fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro” ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI IN ITALIA: GRAFICHE ).

Chi può avere il bonus

La misura, approvata con il pacchetto turismo proposto dal ministro Franceschini, prevede quindi un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast. L'importo è modulato in base alla numerosità del nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da tre o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di una persona.

Quando si può usare e come

Il contributo potrà essere speso dall’ 1 luglio al 31 dicembre 2020, nell'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, nel restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori, a privati, agli istituti di credito o intermediari finanziari. Il pagamento del servizio, come si legge nel testo del decreto, "deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator".