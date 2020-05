Decreto rilancio, bonus bici da 500 euro: come funziona

Copre il 60% del valore dell'acquisto, fino ad un massimo di 500 euro. Si può chiedere dai 18 anni in su ed è pensato per chi riesiede in Comuni con più di 50mila abitanti. Comprende anche l'acquisto di monopattini. Varrà fino al 31 dicembre 2020

Come funziona il bonus bici e chi può chiederlo

Il bonus, come precisato dal governo, può essere richiesto dai “residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”. Il periodo di validità va dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. L'incentivo riguarda l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, ma anche quello di "veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture”. Il bonus può essere richiesto per una sola volta.