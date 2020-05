Decreto rilancio, le misure a sostegno di spettacolo e cultura

"Non dimentichiamo la cultura, abbiamo un occhio di riguardo per gli artisti che ci fanno tanto divertire e appassionare" ha detto il premier in conferenza stampa al termine del Cdm. Nel testo appena approvato un'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS e un fondo di emergenza da 225 milioni di euro per sostenere librerie, musei e altri luoghi di cultura