“La cultura e il turismo sono davvero la forza del nostro Paese, il motivo per cui l’Italia è conosciuta come eccellenza in tutto il mondo”. A dirlo è il ministro Dario Franceschini. “Anche per questo – ha aggiunto riferendosi al Decreto Rilancio ( LO SPECIALE ) – c’è un intervento importante, circa 5 miliardi di euro, che vanno ad aiutare le imprese del turismo, i teatri, i cinema, che vanno a sostenere l’idea di una vacanza italiana” ( LE MISURE PER SPETTACOLO E CULTURA ).

Franceschini: “Quest’anno turismo di prossimità”

Il ministro, quindi, ha insistito sulle vacanze in Italia, visto che a causa della pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI IN ITALIA: GRAFICHE) sarà più complicato viaggiare all’estero. “Quest’anno sarà più difficile andare in giro per il mondo, quindi bisognerà scoprire ciò che abbiamo vicino a casa, il turismo di prossimità”, ha detto. Poi ha insistito sulla “infinita bellezza dell’Italia, che non è soltanto i grandi luoghi conosciuti nel mondo ma è la bellezza dei borghi, delle città d’arte, dei cammini, della natura, del mare”. Secondo Franceschini, si tratta di “un’occasione che verrà sostenuta aiutando le famiglie con il bonus vacanze (COME FUNZIONA), importante, che ci spingerà a conoscere ancora di più il nostro Paese”.