Il ddl "ricostruzione" approvato in Senato, ora è legge: cosa prevede

Introduzione

L'aula del Senato ha approvato nelle scorse ore il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, che dunque diventa a tutti gli effetti legge. Sono stati 83 i voti favorevoli, nessuno contrario e 29 le astensioni. Il Pd, Avs e Italia viva si sono astenuti, come anticipato nelle dichiarazioni di voto, mentre il M5s non ha partecipato al voto. In particolare il testo, approvato dalla Camera lo scorso 6 novembre, norma il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.