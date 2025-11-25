Elezioni regionali Campania, chi sono i consiglieri eletti

Introduzione
Il Consiglio regionale della Campania è composto da 50 membri, più il presidente della Giunta regionale. Dopo le elezioni che si sono tenute il 23 e il 24 novembre, e che hanno visto la vittoria del candidato del campo largo di centrosinistra Roberto Fico, ecco come cambia l’assemblea e tutti i nomi dei neo consiglieri regionali secondo i dati del Viminale
Quello che devi sapere
I seggi in Campania
Alle ultime elezioni Regionali è stato eletto presidente della Campania Roberto Fico. La sua coalizione ha conquistato 32 seggi in Consiglio regionale. Quella del suo principale sfidante, Edmondo Cirielli del centrodestra, ne ha ottenuti 17. Per quanto riguarda la coalizione progressista, 10 seggi vanno al Pd, 5 al Movimento 5 Stelle, 4 alla lista A testa alta, 3 ad Avanti Campania, 3 a Casa Riformista, 3 a Fico presidente, 2 ad Avs, 2 a Mastella Noi di Centro Noi Sud. Sul fronte del centrodestra, invece, 6 seggi vanno a Fratelli d'Italia, 6 a Forza Italia, 3 alla Lega, 2 alla lista Cirielli Presidente. Entra di diritto in Consiglio regionale anche il candidato governatore che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il vincitore, quindi Cirielli.
Il consigliere più votato
In Campania il candidato eletto con più voti nel Consiglio regionale è Giorgio Zinno, sindaco uscente di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nella circoscrizione napoletana ha ottenuto 39.457 voti nella lista del Pd. Dietro di lui Salvatore Madonna, consigliere comunale di Napoli, con 38.890 voti. Al terzo posto assoluto nell'elenco delle preferenze c’è il consigliere regionale uscente Giovanni Zannini, ex centrosinistra ora in lista con Fi in provincia di Caserta, con 31.932 voti. Ai piedi del podio Massimiliano Manfredi, del Pd, fratello del sindaco di Napoli Gaetano, con 30.595 preferenze.
I consiglieri eletti per il Pd
Ecco i nomi dei 10 consiglieri regionali eletti in Campania con il Pd:
- Francesca Amirante
- Carmela Fiola (detta Bruna)
- Salvatore Madonna
- Massimiliano Manfredi
- Corrado Matera
- Maurizio Petracca
- Francesco Picarone (detto Franco)
- Loredana Raia
- Marco Villano
- Giorgio Zinno.
I consiglieri eletti per il M5s
I consiglieri regionali eletti in Campania per il Movimento 5 Stelle sono 5. Ecco i nomi:
- Raffaele Aveta
- Luca Fella Trapanese (detto Trapanese)
- Salvatore Flocco
- Gennaro Saiello
- Elena Vignati.
I consiglieri eletti per A testa alta
Per la lista A testa alta sono stati eletti quattro consiglieri regionali. Sono:
- Luca Cascone
- Lucia Fortini
- Gennaro Oliviero
- Giovanni Porcelli.
I consiglieri eletti per Avanti Campania
Tre i nomi che entrano in Consiglio regionali per Avanti Campania. Sono:
- Giovanni Iovino
- Giovanni Mensorio
- Andrea Volpe.
I consiglieri eletti per Casa Riformista
Tre anche i consiglieri eletti con Casa Riformista. Ecco i nomi:
- Vincenzo Alaia
- Ciro Buonajuto (detto Ciro)
- Pietro Smarrazzo (detto Pietro).
I consiglieri eletti per Fico presidente
Anche per la lista Roberto Fico presidente entrano in Consiglio regionale tre persone. Sono:
- Giovanni Maria Cuofano
- Davide D'errico
- Gaetano Simeone (detto Nino).
I consiglieri eletti per Avs
Due i consiglieri regionali eletti in Campania per Alleanza Verdi e Sinistra. Questi i nomi:
- Rosario Andreozzi
- Carlo Ceparano.
I consiglieri eletti per Mastella Noi di Centro Noi Sud
Due anche i consiglieri regionali eletti per la lista Mastella Noi di Centro Noi Sud. Sono:
- Giuseppe Barra
- Pellegrino Mastella.
I consiglieri eletti per Fratelli d'Italia
Sul fronte del centrodestra, 6 seggi vanno a Fratelli d'Italia. I nomi sono:
- Giuseppe Fabbricatore (detto Peppe)
- Palmira Fele (detta Ira)
- Raffaele Maria Pisacane
- Gennaro Sangiuliano (detto Genny)
- Vincenzo Santangelo
- Ettore Zecchino.
I consiglieri eletti per Forza Italia
Sono sei anche i consiglieri regionali campani eletti per Forza Italia. Sono:
- Roberto Celano
- Fernando Errico
- Assunta Panico (detta Susy)
- Massimo Pelliccia (detto Massimo)
- Livio Petitto
- Giovanni Zannini.
I consiglieri eletti per la Lega
Tre, invece, i consiglieri regionali campani eletti con la Lega. Questi i nomi:
- Massimo Grimaldi
- Mimì Minella (detto Mimmo)
- Michela Rostan (detta Mica).
I consiglieri eletti per Cirielli presidente - Moderati e riformisti
Per la lista Cirielli presidente per la Campania - Moderati e riformisti sono due i consiglieri regionali eletti. Si tratta di:
- Francesco Iovino
- Sebastiano Odierna.
Chi ce l’ha fatta
Entra in Consiglio regionale il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura: nella lista di Fratelli d'Italia si classifica al secondo posto con 9.902 voti. Prima è Ira Fele, new entry nel Consiglio, moglie del coordinatore provinciale del partito, il deputato Michele Schiano, con 14.788 preferenze. Terzo eletto è Raffaele Pisacane con 9.731 voti. Eletta per la Lega l'ex deputata Michela Rostan, con 11.041 voti. Riconferma in Consiglio regionale per il presidente dell'Assise Gennaro Oliviero: candidato nella lista A Testa Alta (ispirata dal Governatore De Luca) ha conseguito 17.138 preferenze. Eletto con la lista Casa Riformista della Campania (con 19.230 preferenze) Ciro Buonajuto, avvocato e sindaco uscente di Ercolano (ricopriva la carica dal 2015). Eletti per Forza Italia nella circoscrizione di Napoli Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, con 16.515 voti, e Susy Panico con 12.911.
Gli esclusi
Tra gli esclusi eccellenti c’è la vicepresidente uscente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, ora candidata con Avanti Campania ed ex Movimento 5 Stelle nella scorsa tornata. Resta fuori per poco Marco Nonno, già consigliere comunale di Napoli, con 9.605 voti. Flop per Maria Rosaria Boccia, protagonista della vicenda della scorsa estate che l'ha coinvolta proprio con Sangiuliano: è 16esima su 27 nella lista del sindaco di Terni Domenico Bandecchi, con 89 voti. Non rientra in Consiglio regionale Armando Cesaro, già in passato (dal 2015 al 2020) componente dell'Assise per Forza Italia e ritornato in campo con la lista Casa Riformista della Campania: ha avuto 14.966 preferenze. Non entra in Consiglio regionale Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò, giovane musicista ucciso per futili motivi, protagonista di una serie di battaglie per la legalità dopo la morte del figlio. Di Maggio era candidata nella circoscrizione di Napoli per la Lega: ha ottenuto 964 voti, classificandosi 14esima su 27 candidati. Restano fuori il consigliere regionale uscente Severino Nappi, con 7.737 preferenze, e anche la presidente dell'Anticamorra regionale Carmela Rescigno, con 6.265. Per Forza Italia restano fuori anche il consigliere regionale uscente Franco Cascone, il vice coordinatore del partito in Campania Gianfranco Librandi, il consigliere comunale di Napoli Salvatore Guangi. Brutto risultato per Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, alla ribalta per il video nella sede del Consiglio regionale della Campania con il sottofondo dell'Inno di Mameli e la bandiera italiana sventolata con la tiktoker Rita De Crescenzo: è 19esimo su 27 candidati, con 1.208 voti.
