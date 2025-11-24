Roberto Fico, chi è il nuovo presidente della Regione Campania

Introduzione
Esponente di lungo corso del M5s, 51 anni, Roberto Fico, ha vinto le elezioni regionali in Campania succedendo a Vincenzo De Luca che aveva governato per due mandati di fila. Dai meetup pentastellati all’elezione in Parlamento, fino gli incarichi di presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai e presidente della Camera dei deputati. Ecco cosa sapere su di lui.
Quello che devi sapere
La formazione
Nato a Napoli il 10 ottobre 1974, Fico si è laureato a Trieste in Scienze della comunicazione. Ha svolto diversi lavori in ambiti come turismo, formazione aziendale, ristorazione. Ha anche lavorato nel call center di un operatore telefonico e come redattore in una casa editrice.
L’ingresso nel M5s
Fico è considerato un "grillino" della prima ora, esponente storico dell'ala "ortodossa" del Movimento Cinque stelle, più vicina alle posizioni politiche di sinistra. Nel 2005 fonda il meetup “Amici di Beppe Grillo”, le piattaforme online di aggregazione e confronto su diversi temi di interesse collettivo, dalla difesa dei beni comuni alla tutela del territorio. Questo è organizzato in un pub di Mergellina, dentro una grotta di tufo. Sono anni di battaglie sui temi dell'acqua pubblica su cui nascono i comitati, dei rifiuti, della tutela dell'ambiente. Il suo primo successo politico è il ritiro di una delibera dell'Ambito territoriale per la privatizzazione dell'acqua.
Le prime esperienze politiche
A partire dalle attività e iniziative di questi laboratori di partecipazione attiva dei cittadini, nasce l'esperienza politica del MoVimento 5 Stelle (lanciato ufficialmente nel 2009). Per il M5s è candidato nel 2010 come presidente della Regione Campania e nel 2011 come sindaco di Napoli. In entrambi i casi ottiene meno del 2 per cento dei voti.
L’elezione in Parlamento e la presidenza della Vigilanza Rai
Nel 2013 Fico viene eletto per la prima volta come deputato. Il 6 giugno dello stesso anno è diventato a soli 38 anni presidente della Commissione parlamentare per l'Indirizzo generale e la Vigilanza sui servizi radiotelevisivi. A capo della Vigilanza sulla Rai ha messo nel mirino gli stipendi d'oro nella tv pubblica.
Presidente della Camera
Alle elezioni politiche del 2018 viene di nuovo eletto per il M5s nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta. È il momento del massimo storico di consensi per i Cinquestelle. In questa legislatura, dal 24 marzo 2018 diventa presidente della Camera dei deputati, all’eta di 43 anni: per dare un segnale di novità si reca a Montecitorio su un autobus pubblico invece che in auto blu. Durante quel mandato Fico si trova a lavorare in ufficio di presidenza proprio con Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, eletto questore della Camera e nel 2025 suo avversario per la guida della Campania.
Il mandato esplorativo nel 2021
Alla caduta del governo Conte bis, nel 2021, Mattarella affida a Fico un mandato esplorativo che però sancisce soltanto l'impossibilità di ricostituire la stessa maggioranza. Alle successive elezioni del 2022 non candida, rispettando la regola dei due mandati. Ma continua a fare assiduamente politica sul territorio campano, fino all'annuncio ufficiale della discesa in campo per la Regione.
La candidatura per la Regione
Dopo qualche frizione con il governatore uscente De Luca, il 6 settembre 2025 è stata annunciata la candidatura di Fico per la coalizione di centrosinistra (dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico e altre forze del campo largo). Alle urne è stato sostenuto da 8 liste: Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Casa Riformista, Fico Presidente, Avanti Campania, A testa alta, Noi di Centro-Noi Sud.
La vittoria alle Regionali
Le elezioni regionali in Campania si sono svolte il 23 e 24 novembre 2025. Sei i candidati in lizza, ma da subito la sfida si è delineata tra Fico per il centrosinistra e il meloniano Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri, alla guida della coalizione di centrodestra. Già dai sondaggi nelle settimane prima del voto era trapelato che Fico fosse avanti. A urne chiuse, lo scrutinio ha decretato la sua vittoria.
La citazione
Da quanto si sa, Roberto Fico ha una passione per i 100 metri e la fisarmonica come hobby. Nella biografia che compare sul suo sito ci sono una citazione di Giovanni Falcone ("Possiamo sempre fare qualcosa") e un proposito: "Possiamo aver commesso errori, ma il nostro impegno a migliorare la comunità è ancora lì. Intatto".
