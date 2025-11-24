Roberto Fico, chi è il nuovo presidente della Regione Campania

Le elezioni regionali in Campania si sono svolte il 23 e 24 novembre 2025. Sei i candidati in lizza, ma da subito la sfida si è delineata tra Fico per il centrosinistra e il meloniano Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri, alla guida della coalizione di centrodestra. Già dai sondaggi nelle settimane prima del voto era trapelato che Fico fosse avanti. A urne chiuse, lo scrutinio ha decretato la sua vittoria.

