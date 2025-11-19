Elezioni regionali in Campania, chi sono i candidati alla presidenza

Classe 1964, originario di Nocera Inferiore, Edmondo Cirielli è il candidato presidente del centrodestra. È generale di brigata dei Carabinieri, in aspettativa visti i mandati parlamentari. Cirielli ha alle spalle una lunga carriera politica: dal 1995 al 2001 consigliere regionale in Campania, dal 2001 deputato alla Camera, con partiti che vanno da Alleanza Nazionale al Popolo della Libertà fino a Fratelli d’Italia, a cui aggiunge anche la carica di presidente della provincia di Salerno tra il 2009 e il 2012. Nel 2005 ha avanzato la proposta di una discussa revisione del Codice penale, che interveniva sui tempi di prescrizione e sulle sanzioni previste per i reati di stampo mafioso e per l’usura. Il provvedimento, inizialmente associato al suo nome, è stato successivamente da lui stesso rinnegato a causa delle significative modifiche introdotte in Parlamento ed è oggi conosciuto come “ex Cirielli”.