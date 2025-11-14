Elezioni regionali in Campania, come e quando si vota

I cittadini campani sono chiamati a scegliere il presidente della Giunta regionale e i 50 componenti del Consiglio regionale. Il nuovo governatore succederà a Vincenzo De Luca, eletto col centrosinistra alla guida della Campania nel 2015 e poi riconfermato per un secondo mandato nel 2020. De Luca avrebbe voluto candidarsi ancora e nel 2024 una modifica alla legge elettorale della Regione Campania autorizzava il presidente a correre per un terzo mandato. Ad aprile 2025, però, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la modifica e De Luca si è dovuto arrendere: alle Regionali del 2025, quindi, non è tra i candidati governatore.

