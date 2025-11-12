Elezioni regionali in Veneto, come e quando si vota

L’ordinamento permette inoltre il cosiddetto voto disgiunto, grazie al quale l’elettore può sostenere un candidato alla presidenza e una lista non collegata. L’elettore può decidere di apporre il segno su una sola lista tra quelle riportate sulla scheda elettorale. In tale circostanza, la preferenza espressa viene automaticamente attribuita anche al candidato alla presidenza della Regione che risulta collegato a quella lista. Durante la votazione, è inoltre consentito indicare uno o due nomi di aspiranti consiglieri regionali, esercitando così il cosiddetto voto di preferenza. Per farlo, occorre scrivere il nome e cognome, oppure solo il cognome, nelle righe accanto al simbolo della lista a cui i candidati appartengono. È possibile anche limitarsi a indicare soltanto il nominativo del candidato consigliere: in questo caso, il voto si estende automaticamente alla lista di riferimento e, di riflesso, al candidato presidente associato a quella stessa formazione politica. Quando si decide di esercitare il voto di preferenza, è fondamentale ricordare che, se si desidera esprimere due preferenze, entrambe devono riguardare candidati della medesima lista ma di genere differente. Se invece vengono segnati due nominativi dello stesso genere, la seconda preferenza indicata sarà considerata nulla e non avrà effetto ai fini dello scrutinio. Per accedere alla ripartizione dei seggi, le coalizioni devono raggiungere almeno il 5% dei voti, mentre le singole liste necessitano del 3%.