Elezioni regionali in Puglia, come e quando si vota

Anche la Puglia è una delle - molte - Regioni chiamate al voto nel 2025. L’appuntamento, come in Veneto e Campania, è per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 lunedì. Ecco tutti i dettagli ascolta articolo

Anche in Puglia si vota per le elezioni regionali. L'appuntamento ai seggi è fissato per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Domenica si vota dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Al momento il presidente della Regione è Michele Emiliano (del Pd) che, dopo due mandati, non potrà ricandidarsi.

Chi può votare e cosa serve portare al seggio L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza. A parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (ad esempio: scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel Comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto. Approfondimento Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: i candidati

Come si vota Come viene spiegato anche sul sito del Consiglio regionale della Puglia, la scheda per l'elezione del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio è unica: sopra ci sono scritti i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, con a fianco i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato. Ogni elettore può: votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;



votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;



votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;



votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.



Le preferenze L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Approfondimento Candidati elezioni Regionali, accordo nel centrodestra: ecco chi sono