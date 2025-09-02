Regionali, Schlein: “Emiliano non corre, Decaro più competitivo"

"Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione - ha spiegato la segretaria nazionale del Partito Democratico - essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia"
“Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. Il presidente della Regione Puglia aveva annunciato di voler correre per il consiglio regionale.
"Contributo imprescindibile"
"Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione - ha spiegato la segretaria nazionale del Partito Democratico - essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni". E ancora: "Ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".
Le parole di Decaro
"Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia e per il lavoro fatto in queste settimane nella costruzione della proposta politica per la Puglia 2030. A Michele Emiliano, che ha scelto di non candidarsi al consiglio regionale, va la mia stima e la mia gratitudine per avere, generosamente, fatto un passo di lato. Lui resta per me un protagonista assoluto della storia nuova che si è aperta vent'anni fa, a partire da Bari e poi in tutta la Puglia. La sua esperienza e la sua collaborazione saranno preziose per immaginare insieme il futuro di questa terra. Mi auguro che lo stesso gesto di generosità possa arrivare anche da Nichi Vendola e da AVS, che considero alleati fondamentali per il governo della Regione, in modo da avviare la campagna elettorale e di tornare finalmente a parlare dei temi che interessano i pugliesi". E' quanto afferma il candidato in pectore del centrosinistra per la presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro. L'ex sindaco di Bari aveva posto due veti sulle candidature di Emiliano e dell'ex governatore Nichi Vendola.