Elezioni Campania, Sangiuliano con cappello "Make Naples Great Again"

Cappellino rosso con visiera e lo slogan che rimanda alla campagna elettorale di Donald Trump "Make Naples Great Again": l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista di Fratelli d'Italia alle Regionali in Campania, si è presentato così agli appuntamenti elettorali in programma in queste ore a Napoli. "È la rimodulazione in salsa napoletana - ha spiegato - dello slogan fortunato della campagna elettorale di Donald Trump. Tuttavia, bisogna essere precisi. Il primo a coniare lo slogan 'Make America Great Again' fu il grande Ronald Reagan e poi dopo di lui Trump. Io lo adotto qui a Napoli. C'è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà". "Il nostro territorio - ha concluso l'ex titolare della Cultura - ha visto la successione storica di civiltà importantissime, dal mondo greco al mondo romano, e poi via nei secoli e tutto questo ci ha lasciato qualcosa di importante e significativo".