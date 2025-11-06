Elezioni Campania, Sangiuliano con cappello "Make Naples Great Again"

Offerte Sky
Elezioni in Campania, Sangiuliano con cappello alla Trump: "Make Naples Great Again"

Politica
©Ansa

L'ex ministro della Cultura, capolista di Fratelli d'Italia, si è presentato così agli appuntamenti elettorali a Napoli.  "C'è da fare la città grande - ha detto Sangiuliano, - perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà"

Cappellino rosso con visiera e lo slogan che rimanda alla campagna elettorale di Donald Trump "Make Naples Great Again": l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, capolista di Fratelli d'Italia alle Regionali in Campania, si è presentato così agli appuntamenti elettorali in programma in queste ore a Napoli. "È la rimodulazione in salsa napoletana - ha spiegato - dello slogan fortunato della campagna elettorale di Donald Trump. Tuttavia, bisogna essere precisi. Il primo a coniare lo slogan 'Make America Great Again' fu il grande Ronald Reagan e poi dopo di lui Trump. Io lo adotto qui a Napoli. C'è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo, perché è grande nel suo spettacolare paesaggio, è grande nella sua storia, e perché noi siamo stati una grande civiltà". "Il nostro territorio - ha concluso l'ex titolare della Cultura - ha visto la successione storica di civiltà importantissime, dal mondo greco al mondo romano, e poi via nei secoli e tutto questo ci ha lasciato qualcosa di importante e significativo".

Gennaro Sangiuliano, capo gruppo di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali in Campania, con il cappellino rosso in stile Trump con il famoso slogan rimodulato in ' Make Naples great again', 5 novembre 2025. ANSA/ CIRO FUSCO
©Ansa

