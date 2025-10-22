Gennaro Sangiuliano si candida alle regionali in Campania

Gennaro Sangiuliano scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania il cui voto è previsto per il 23 e il 24 novembre. "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera" ha dichiarato al Corriere della Sera. "Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto".

Le polemiche sulla decisione e la vicenda con Maria Rosaria Boccia

Dopo l'annuncio sono state diverse le polemiche delle opposizioni per la sua candidatura: "La partecipazione alla vita politica è un diritto democratico. Forse perchè sono di destra non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica: ci sono le leggi, si applicano" ha dichiarato l'ex ministro. Alla domanda sul rapporto con la premier dopo le dimissioni per la vicenda di Maria Rosaria Boccia, ha aggiunto: "Nessuna freddezza. La premier è talmente impegnata: non abbiamo un rapporto quotidiano, ma ora che ho deciso mi ha detto: 'In bocca al lupo, fai le cose per bene'". In Campania potrebbe avere come competitor proprio Maria Rosaria Boccia, pronta a correre con Bandecchi. Su questo ha preferito non commentare, soprattutto per evitare ulteriori speculazioni: "Non dico nulla. Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che la giustizia faccia il suo corso".



