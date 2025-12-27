Guerra Ucraina, Meloni: "Mantenere unità tra europei, Kiev e Usa"

Anche la premier, insieme ad altri leader europei, ha partecipato alla videochiamata con il presidente ucraino, alla vigilia del suo incontro con Donald Trump. Solo mostrandosi uniti, ha detto la presidente del Consiglio, "la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati"

Alla vigilia dell’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, la premier Giorgia Meloni ha partecipato, insieme ad altri leader europei, a una videochiamata con lo stesso Zelensky, organizzata “nell'ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina”, fa sapere Palazzo Chigi. Nel corso della conversazione, la presidente del Consiglio ha condiviso e ribadito "l'importanza, mai come in questo momento, di mantenere l'unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto”. Ed è “solo attraverso questa solida unità di vedute”, prosegue la nota, che secondo Meloni “la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati" (GUERRA UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).