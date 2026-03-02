Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in Consiglio

Nel voto per il rinnovo del consiglio Provinciale l’affluenza si è attestata al 93%. Bene le liste a sostegno del presidente Anacleto Colombiano: 6 seggi sono andati al Centro Destra, 4 per Campo Largo, 3 per Colombiano Presidente, 2 per A Testa Alta e 1 per Liberi e Democratici

Si sono chiuse nella serata di domenica 1 marzo le urne per il rinnovo del consiglio Provinciale di Caserta. L’affluenza si è attestata al 93%: su 386 elettori hanno votato in 373, con 5 schede nulle. Lo spoglio è proseguito nella notte e i risultati hanno decretato il successo della lista Centro Destra per la Provincia, a sostegno del presidente Anacleto Colombiano. La platea degli amministratori è stata suddivisa in 5 fasce in base alla popolazione residente: la fascia E, con i tre grandi comuni Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, aveva l’indice di ponderazione più alto. Tra i candidati più votati si segnalano, soprattutto nella fascia E, il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e il presidente del consiglio comunale di Aversa Giovanni Innocenti.