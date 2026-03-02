Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in Consiglio

Nel voto per il rinnovo del consiglio Provinciale l’affluenza si è attestata al 93%. Bene le liste a sostegno del presidente Anacleto Colombiano: 6 seggi sono andati al Centro Destra, 4 per Campo Largo, 3 per Colombiano Presidente, 2 per A Testa Alta e 1 per Liberi e Democratici
Si sono chiuse nella serata di domenica 1 marzo le urne per il rinnovo del consiglio Provinciale di Caserta. L’affluenza si è attestata al 93%: su 386 elettori hanno votato in 373, con 5 schede nulle. Lo spoglio è proseguito nella notte e i risultati hanno decretato il successo della lista Centro Destra per la Provincia, a sostegno del presidente Anacleto Colombiano. La platea degli amministratori è stata suddivisa in 5 fasce in base alla popolazione residente: la fascia E, con i tre grandi comuni Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, aveva l’indice di ponderazione più alto. Tra i candidati più votati si segnalano, soprattutto nella fascia E, il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e il presidente del consiglio comunale di Aversa Giovanni Innocenti.
I risultati delle liste per fascia
- FASCIA A: Centro Destra 91, Colombiano Presidente 105, Campo Largo 47, A Testa Alta 61, Avanti 18, Liberi e Democratici 32.
- FASCIA B: Centro Destra 27, Colombiano Presidente 25, Campo Largo 15, A Testa Alta 23, Avanti 4, Liberi e Democratici 15.
- FASCIA C: Centro Destra 66, Colombiano Presidente 73, Campo Largo 63, A Testa Alta 41, Avanti 4, Liberi e Democratici 34.
- FASCIA D: Centro Destra 103, Colombiano Presidente 70, Campo Largo 90, A Testa Alta 65, Avanti 16, Liberi e Democratici 24.
- FASCIA E: Centro Destra 38, Colombiano Presidente 8, Campo Largo 15, A Testa Alta 8, Avanti 0, Liberi e Democratici 5.
I più votati nelle liste e gli eletti
- Centro Destra per la Provincia di Caserta: ottiene 29747 voti ponderati e 6 seggi:
Andrea De Filippo (Maddaloni) 6631, Giuseppe (Peppe) Guida (Arienzo) 3378, Antonio Scialdone (Vitulazio) 4849, Giovanni Innocenti (Aversa) 5689, Antonio Schiavone (Casal di Principe) 3761, Adolfo Ferraro (Casal di Principe) 1970.
- Lista del Presidente Colombiano: ottiene 19369 voti ponderati e 3 seggi:
Emilio Nuzzo (San Felice a Cancello) 4042, Francesco Luongo (Casaluce) 3936, Michele Falco (Parete) 3362.
- Campo Largo per Caserta: ottiene 20226 voti ponderati e 4 seggi:
Ivana Tinto (Sant'Arpino) 3443, Domenico Emiliano Pagano (Parete) 3240, Aniello Tessitore (Succivo) 3665, Giuseppe Oliviero (Villa Literno) 2401.
- A Testa Alta: ottiene 14685 voti ponderati e 2 seggi:
Antonio Fusco (Sessa Aurunca) 2330, Enrico Petrella (Grazzanise) 3401.
- Liberi e Democratici: ottiene 8372 voti ponderati e 1 seggio:
Alessio Magellano (Teano) 2974.
- Avanti Caserta Socialisti: ottiene 2468 voti ponderati e 0 seggi.
