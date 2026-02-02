Offerte Sky
Risultati elezioni provinciali a Lecce, Fabio Tarantino è il nuovo presidente

Il sindaco di Martano, esponente del campo largo del centrosinistra, succede così a Stefano Minerva, di cui già faceva le funzioni dallo scorso novembre. Sconfitta Adriana Poli Bortone, che sulla carta avrebbe dovuto riscuotere più successo: c'è chi punta il dito contro un gruppo di franchi tiratori

È Fabio Tarantino, sindaco di Martano, il nuovo presidente della provincia di Lecce. Democratico, appoggiato anche dal MoVimento Cinque Stelle, succede a Stefano Minerva, eletto lo scorso novembre in Consiglio regionale (di cui Tarantino faceva già le funzioni) e sconfigge Adriana Poli Bortone, prima cittadina di Lecce e candidata del centrodestra. Trattandosi di elezioni di secondo livello, non ha votato direttamente la popolazione, ma soltanto i sindaci e i consiglieri comunali della zona di Lecce.

Tarantino e i "franchi tiratori"

Tarantino, 44 anni e consigliere provinciale dal 2019, ha ottenuto in totale 49.474 voti ponderati (53,67%), mentre Poli Bortone, sostenuta da Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi, si è fermata a 42.695 (poco sopra il 46%). Il successo dell’esponente del centrosinistra a molti è sembrato una sorpresa: nell’area politica opposta c’è chi punta il dito contro un gruppo di franchi tiratori, perché – numeri alla mano – sembra che da Lecce e Nardò non siano arrivati tutti i voti che ci si attendeva. I votanti aventi diritto erano 1.262, l’affluenza è stata del 94%.

