A rivelarlo è un sondaggio realizzato da Tecné, secondo cui la metà dei genovesi ha assegnato alla prima cittadina un voto che va dalla sufficienza in su. Nello specifico, il 27% valuta la giunta Salis con un punteggio alto, tra il 7 e il 10, e il 23% con un 6. "Profondo orgoglio ogni giorno nel rappresentare questa città", ha detto la sindaca

A un anno dalla sua elezione, la sindaca di Genova Silvia Salis è promossa dal 50% dei concittadini. A rivelarlo è un sondaggio realizzato da Tecné per Primocanale, secondo cui la metà dei genovesi ha assegnato alla prima cittadina un voto che va dalla sufficienza in su. Nello specifico, stando ai dati, il 27% valuta la giunta Salis con un punteggio alto, tra il 7 e il 10, e il 23% con un 6. A giudicare insufficiente l'operato della sindaca è invece il 45% degli intervistati, che ha assegnato invece una votazione tra 1 e 5.

Il sondaggio

Per quanto riguarda la ricandidatura di Salis, il sondaggio condotto da Tecné evidenzia che, nel caso in cui i genovesi dovessero votare oggi, il 51,5% degli elettori esprimerebbe nuovamente la propria preferenza nei confronti della sindaca, contro il 48,5% che invece effettuerebbe una scelta diversa. "Un anno fa la mia vita stava per cambiare per sempre, grazie a 124.720 genovesi che mi hanno scelto come loro sindaca. Non troverò mai le parole giuste per raccontare quanto sia profondo l'orgoglio che provo ogni giorno nel rappresentare questa città", ha dichiarato Salis via social a un anno dalla vittoria del campo progressista alle elezioni amministrative.

Salis: “Questo anno è solo l'inizio di un percorso insieme”

"Ogni giorno cerchiamo di dare tutti noi stessi per rimettere Genova al centro, ascoltare le persone e costruire una città più giusta, moderna e vicina ai bisogni di tutti£”, ha ribadito la prima cittadina di Genova. “Stiamo cercando di ricostruire un rapporto diretto tra il Comune e i cittadini, fatto di presenza, ascolto e responsabilità. Governare significa affrontare problemi complessi, prendere decisioni difficili e guardare lontano. Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare, ma il lavoro non ci spaventa", ha aggiunto. Il primo anno è stato, per Salis, “solo l'inizio di un percorso che vogliamo continuare insieme: con ancora più attenzione ai giovani, alle famiglie, agli anziani, al lavoro, all'ambiente e alle opportunità per chi vive e sceglie Genova ogni giorno, e per chi sceglierà di costruire qui il suo futuro”. La sindaca ha poi ringraziato “tutte le persone che ci hanno sostenuto, criticato, aiutato e accompagnato in questo cammino”. E ha concluso: “Il confronto è la forza della democrazia e il motore di una città che vuole crescere. Un anno dopo, il cammino continua. Insieme, per il bene comune".