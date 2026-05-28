Elezioni comunali a Prato, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi

L'ultima tornata elettorale ha decretato la netta vittoria al primo turno di Matteo Biffoni, candidato del campo largo del centrosinistra, che diventa primo cittadino della città toscana per la terza volta. Alla maggioranza vanno 20 seggi, all'opposizione 12. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 179 sezioni, i numeri di seggi assegnati a ogni lista e i nomi dei consiglieri che risultano eletti secondo Eligendo
Matteo Biffoni è stato eletto sindaco di Prato per la terza volta. Il candidato del centrosinistra allargato (Pd, M5s, Avs, Azione e liste civiche) ha passato il primo turno alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, imponendosi sugli avversari. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio di tutte le 179 sezioni della città toscana, con i nomi dei consiglieri comunali a cui andranno i seggi secondo il portale Eligendo.
I risultati definitivi a Prato
Per Matteo Biffoni si apre dunque il suo terzo mandato, grazie ai 39.371 voti ottenuti alle urne (54,73%). Al secondo posto è arrivato l'avversario di centrodestra Gianluca Banchelli, con 20.845 voti e il 28,98% delle preferenze. Più lontani gli altri nomi che si erano presentati alla corsa: i civici Claudio Belgiorno della sua lista omonima (4.693 voti, 6,52%) e Jonathan Targetti di L'Alternativa c'è (4.590 voti, 6,38%). Chiudono Enrico Zanieri di (Pci - Rifondazione Comunista - Potere al popolo! e Unità popolare) con 2.607 voti e il 2,87% delle preferenze ed Emilio Paradiso di Alleati per Prato con 371 voti e lo 0,52% delle preferenze.
Il nuovo Consiglio comunale di Prato i seggi
I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Prato e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, alla maggioranza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12. I nomi, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.
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I nomi dei consiglieri di maggioranza eletti a Prato
In tutto, come detto, sono 20 gli eletti tra le liste della maggioranza.
- Il Partito Democratico ha 11 seggi. I consiglieri che dovrebbero occuparli sono Marco Sapia (844 preferenze), Fulvio Barni (782 voti), Lorenzo Tinagli (650), Matilde Maria Rosati (626), Gabriele Alberti (583), Francesca Faggi (521), Carla Guerrini (516), Mariagrazia Ciambellotti (511), Arjana Salimusaj (508), Martina Cacciato (500) e Carli Edoardo (497).
- Biffoni Sindaco conquista 7 seggi. Vanno a Luca Vannucci (che ha ottenuto 377 voti), Elena Pieralli (334), Giacomo Sbolgi (255), Giovanni Longobardi (250), Laura Quitadamo (206), Sandra Mugnaioni (185) e Simone Rizzuto (181).
- Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto un seggio, che va a Lorenzo Chiani (grazie a 257 voti).
- Anche Casa Riformista si aggiudica un unico seggio. Il più votato è stato Pasquale Palumbo (con 624 voti).
I nomi dei consiglieri di opposizione eletti
Ecco i nomi dei consiglieri di opposizione eletti.
- Il candidato arrivato secondo Gianluca Banchelli
- Il candidato arrivato terzo Claudio Belgiorno
- Il candidato arrivato quarto Jonathan Targetti
- Fratelli d’Italia si porta a casa 7 seggi: Cosimo Zecchi (693 voti), Vincenzo Rocco Rizzo detto Rocco (637), Eleonora Cioni (494), Dania Melani (477), Aldo Godi (440), Cristina Attucci (350), Elena Ganugi (286).
- Forza Italia-Ppe-Unione di Centro ha ottenuto un seggio, di Gabriele Agati (321 voti).
Le liste senza eletti
Restano fuori dal consiglio i due candidati Enrico Zanieri ed Emilio Paradiso. Senza eletti anche le seguenti liste:
- MoVimento Cinque Stelle
- Lega
- L'Alternativa C'è
- Pci - Rifondazione Comunista - Potere al popolo! - Unità Popolare
- Alleati per Prato.
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