Al voto in Veneto, Puglia e Campania. Seggi aperti fino alle 15. LIVE

Ieri registrata affluenza in calo: alle 19 in Campania era al 25,87% contro il 26,5% della precedente tornata, in Puglia al 23,67% rispetto al 27,64% del 2020 e in Veneto al 29,31% con una flessione del 6%. Al voto circa 11 milioni e mezzo di elettori. Gli sfidanti sono: in Veneto Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra), in Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) e in Puglia Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra)

Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Ieri registrata affluenza in calo: alle 19 in Campania era al 25,87% contro il 26,5% della precedente tornata, in Puglia al 23,67% rispetto al 27,64% del 2020 e in Veneto al 29,31% con una flessione del 6%. Al voto circa 11 milioni e mezzo di elettori. La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia. Gli sfidanti sono: in Veneto Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra), in Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) e in Puglia Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra).

