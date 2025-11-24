Risultati regionali, cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania

Risultati regionali, instant poll: cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania. LIVE
Urne chiuse nelle 3 regioni chiamate al voto nella tornata che ha coinvolto circa 11 milioni e mezzo di elettori. Ieri registrata affluenza in netto calo rispetto al 2020. Alle ore 15 sono iniziate le operazioni di scrutinio che porteranno a decretare l’elezione dei successori di Zaia, Emiliano e De Luca. Secondo le prime rilevazioni sono in vantaggio Stefani, Decaro e Fico
Seconda giornata di voto per le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi via allo spoglio delle schede. Ieri si era votato dalle 7 alle 23.
Ieri registrata affluenza in calo: alle 23 in Puglia aveva votato il 29,4% (contro il 39,8% del 2020). In Veneto il 33,8%, in calo del 12,2% circa. La Campania si è fermata al 32% degli aventi diritto (contro il 38,9% del 2020).
Al voto sono chiamati circa 11 milioni e mezzo di elettori. La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre governatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia.
L’Instant Poll sull’affluenza in Puglia
L’Instant Poll sull’affluenza in Campania
L’Instant Poll in Veneto, i risultati delle liste
L’Instant Poll in Puglia, i risultati delle liste
Instant Poll in Campania, i risultati delle liste
L’Instant Poll in Veneto: Stefani avanti su Manildo
L’Instant Poll in Puglia: Decaro avanti su Lobuono
Instant Poll in Campania: Fico avanti su Cirielli
Instant Poll: centrosinistra avanti in Campania e Puglia, centrodestra in Veneto
Si vota fino alle ore 15
Chiuderanno tra pochi minuti, alle ore 15, i seggi per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.
Elezioni in Puglia per il dopo Emiliano: tra strappi e ritardi
Sanità, trasporti ed ex Ilva i temi principali di una campagna elettorale che nei pronostici ha visto favorito Antonio Decaro, candidato del centrosinistra, su Luigi Lobuono, l’imprenditore scelto dal centrodestra.
Dai trasporti alla sanità: i temi storici delle regionali in Campania
La Regione è arrivata alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre con un carico di fragilità strutturali e nuove urgenze. Povertà, disoccupazione e sanità restano le preoccupazioni principali.
Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo
La regione è andata alle urne forte di quindici anni di governo leghista e di indicatori economici tra i migliori d’Europa. La corsa alla presidenza oppone continuità e cambiamento, con Stefani (centrodestra) favorito nei sondaggi e Manildo (centrosinistra) deciso a sfidare il blocco storico. La sanità domina le preoccupazioni degli elettori, a seguire sicurezza e lavoro, con percezioni molto diverse tra i due schieramenti. Sullo sfondo pesa l’eredità politica del governatore uscente.
Emiliano vota a Bari
"Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare e per tenere un po' su questa affluenza che non è altissima, e un po' mi dispiace. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, uscendo dal seggio allestito nell'istituto Vivante in piazza Diaz a Bari, dove ha votato questa mattina.
Fontana: "Affluenza bassa? Ridare entusiasmo alla gente"
"Affluenza sempre più bassa alle regionali? Ormai è un dato di fatto, purtroppo. Ci si deve rendere conto che bisogna cambiare, che bisogna ridare un pò di entusiasmo alla gente per andare a votare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, a Milano.
A Bari riscaldamento prolungato nei seggi
Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato ieri un'ordinanza che dispone il prolungamento di due ore del periodo di esercizio degli impianti termici negli edifici scolastici che ospitano i seggi elettorali, per il 23 e il 24 novembre. Il provvedimento amplia quindi il tempo di accensione previsto dalle direttive statali che per Bari - classificata in zona C - consentono l'attivazione degli impianti dal 15 novembre al 31 marzom per un massimo di 10 ore al giorno. "Ho chiesto di estendere l'orario di accensione dei termosifoni per garantire condizioni adeguate anche nelle ore notturne - spiega il sindaco -. Si tratta di un gesto di attenzione nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine che presidieranno i seggi anche al di fuori degli orari di voto. È un'assunzione di responsabilità doverosa verso tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando con impegno per assicurare, in questi giorni, il regolare esercizio della democrazia".
Lo storico dell'affluenza nelle tre Regioni al voto
I tre mandati di Zaia in Veneto
Gli ultimi tre presidenti della Puglia
Gli ultimi tre presidenti della Campania
Cosa portare ai seggi per votare
Quando si va al seggio per votare, è necessario portare la carta d'identità, o un altro documento di riconoscimento valido, purché abbia una fotografia, e la tessera elettorale.
Le elezioni regionali di questi mesi
Sono sette le Regioni in cui si è votato o si voterà questo autunno per le elezioni regionali. La tornata elettorale è iniziata con la vittoria dell'Union valdotaine in Valle d’Aosta, il 28 settembre, la riconferma di Acquaroli nelle Marche (28 e 29 settembre) e la rielezione di Occhiuto in Calabria (5 e 6 ottobre). Il 12 e 13 ottobre è toccato alla Toscana: riconfermato Eugenio Giani del campo largo di centrosinistra. Fino ad arrivare a Campania, Veneto e Puglia, al voto ieri e oggi.
I candidati in Veneto
In veneto il centrodestra punta sul deputato della Lega Alberto Stefani, il centrosinistra supporta il democratico Giovanni Manildo, per Democrazia sovrana e popolare c’è il coordinatore nazionale Marco Rizzo, per la lista civica Popolari per il Veneto c'è Fabio Bui, e un altro candidato civico è Riccardo Szumski.
I candidati in Puglia
Quattro in tutto i candidati alle regionali in Puglia, appoggiati da un totale di 13 liste. Ecco chi sono i nomi in lizza per la carica di presidente della Regione: Antonio Decaro (Partito Democratico), Luigi Lobuono, volto civico scelto dal centrodestra, Ada Donno, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista e Popolare e Sabino Mangano con Alleanza Civica per la Puglia.
I candidati in Campania
I candidati alla presidenza della Campania sono sei. I principali sfidanti sono Edmondo Cirielli del centrodestra (liste: FdI, FI, Lega, Cirielli Presidente, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati – Consumatori) e Roberto Fico del campo largo di centrosinistra (liste: Pd, M5S, Avs, Fico Presidente, A Testa alta, Noi di Centro-Noi Sud, Avanti Campania, Casa Riformista). Poi ci sono, in ordine alfabetico: Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi), Nicola Campanile (Per le persone e la comunità) e Giuliano Granato (Campania popolare).
Si chiudono l'era Zaia, De Luca e Emiliano
La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia.
Urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Urne aperte, dalle ore 7, per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15. I cittadini sono chiamati ad eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale.
Regionali, affluenza al voto in netto calo, quasi 10% in meno, ultima la Puglia
E' in netto calo il dato dell'affluenza al voto nelle tre regioni italiane dove si vota per eleggere il nuovo presidente della giunta e il nuovo consiglio. Secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno. La percentuale più alta nel Veneto: 33,88% contro il 46,13% del 2020. Segue la Campania con il 32,07% contro il 38,91% di cinque anni fa. Ultima la Puglia con il 29,45 % contro il 39,88% del dato precedente.
Al voto in Veneto, Puglia e Campania. Seggi aperti fino alle 15, poi spoglio per i governatori
