Risultati regionali, cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Risultati regionali, instant poll: cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania. LIVE

live Politica

Urne chiuse nelle 3 regioni chiamate al voto nella tornata che ha coinvolto circa 11 milioni e mezzo di elettori. Ieri registrata affluenza in netto calo rispetto al 2020. Alle ore 15 sono iniziate le operazioni di scrutinio che porteranno a decretare l’elezione dei successori di Zaia, Emiliano e De Luca. Secondo le prime rilevazioni sono in vantaggio Stefani, Decaro e Fico

in evidenza

Seconda giornata di voto per le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi via allo spoglio delle schede. Ieri si era votato dalle 7 alle 23.

Ieri registrata affluenza in calo: alle 23 in Puglia aveva votato il 29,4% (contro il 39,8% del 2020). In Veneto il 33,8%, in calo del 12,2% circa. La Campania si è fermata al 32% degli aventi diritto (contro il 38,9% del 2020).

Al voto sono chiamati circa 11 milioni e mezzo di elettori. La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre governatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

L’Instant Poll sull’affluenza in Puglia

Instant Poll

L’Instant Poll sull’affluenza in Campania

Instant Poll

L’Instant Poll in Veneto, i risultati delle liste

Instant Poll

L’Instant Poll in Puglia, i risultati delle liste

Instant Poll

Instant Poll in Campania, i risultati delle liste

Instant Poll

L’Instant Poll in Veneto: Stefani avanti su Manildo

Instant Poll

L’Instant Poll in Puglia: Decaro avanti su Lobuono

Instant Poll

Instant Poll in Campania: Fico avanti su Cirielli

Instant Poll

Instant Poll: centrosinistra avanti in Campania e Puglia, centrodestra in Veneto

Si vota fino alle ore 15

Chiuderanno tra pochi minuti, alle ore 15, i seggi per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Elezioni in Puglia per il dopo Emiliano: tra strappi e ritardi

Sanità, trasporti ed ex Ilva i temi principali di una campagna elettorale che nei pronostici ha visto favorito Antonio Decaro, candidato del centrosinistra, su Luigi Lobuono, l’imprenditore scelto dal centrodestra.

Elezioni in Puglia per il dopo Emiliano: tra strappi e ritardi

Elezioni in Puglia per il dopo Emiliano: tra strappi e ritardi

Vai al contenuto

Dai trasporti alla sanità: i temi storici delle regionali in Campania

La Regione è arrivata alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre con un carico di fragilità strutturali e nuove urgenze. Povertà, disoccupazione e sanità restano le preoccupazioni principali.

Dai trasporti alla sanità: i temi storici delle regionali in Campania

Dai trasporti alla sanità: i temi storici delle regionali in Campania

Vai al contenuto

Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo

La regione è andata alle urne forte di quindici anni di governo leghista e di indicatori economici tra i migliori d’Europa. La corsa alla presidenza oppone continuità e cambiamento, con Stefani (centrodestra) favorito nei sondaggi e Manildo (centrosinistra) deciso a sfidare il blocco storico. La sanità domina le preoccupazioni degli elettori, a seguire sicurezza e lavoro, con percezioni molto diverse tra i due schieramenti. Sullo sfondo pesa l’eredità politica del governatore uscente.

Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo

Regionali in Veneto, l'ombra di Zaia sulla sfida tra Stefani e Manildo

Vai al contenuto

Emiliano vota a Bari

"Buon voto a tutti. C'è ancora qualche ora per votare e per tenere un po' su questa affluenza che non è altissima, e un po' mi dispiace. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, uscendo dal seggio allestito nell'istituto Vivante in piazza Diaz a Bari, dove ha votato questa mattina.

emiliano

©Ansa

Fontana: "Affluenza bassa? Ridare entusiasmo alla gente"

"Affluenza sempre più bassa alle regionali? Ormai è un dato di fatto, purtroppo. Ci si deve rendere conto che bisogna cambiare, che bisogna ridare un pò di entusiasmo alla gente per andare a votare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, a Milano.

A Bari riscaldamento prolungato nei seggi

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato ieri un'ordinanza che dispone il prolungamento di due ore del periodo di esercizio degli impianti termici negli edifici scolastici che ospitano i seggi elettorali, per il 23 e il 24 novembre. Il provvedimento amplia quindi il tempo di accensione previsto dalle direttive statali che per Bari - classificata in zona C - consentono l'attivazione degli impianti dal 15 novembre al 31 marzom per un massimo di 10 ore al giorno. "Ho chiesto di estendere l'orario di accensione dei termosifoni per garantire condizioni adeguate anche nelle ore notturne - spiega il sindaco -. Si tratta di un gesto di attenzione nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine che presidieranno i seggi anche al di fuori degli orari di voto. È un'assunzione di responsabilità doverosa verso tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando con impegno per assicurare, in questi giorni, il regolare esercizio della democrazia". 

Lo storico dell'affluenza nelle tre Regioni al voto

affluenza

I tre mandati di Zaia in Veneto

Veneto

Dal 2010 Zaia è governatore del Veneto

Gli ultimi tre presidenti della Puglia

puglia

Gli ultimi tre presidenti della Puglia

Gli ultimi tre presidenti della Campania

Campania

Gli ultimi tre presidenti della Campania

Cosa portare ai seggi per votare

Quando si va al seggio per votare, è necessario portare la carta d'identità, o un altro documento di riconoscimento valido, purché abbia una fotografia, e la tessera elettorale. 

Le elezioni regionali di questi mesi

Sono sette le Regioni in cui si è votato o si voterà questo autunno per le elezioni regionali. La tornata elettorale è iniziata con la vittoria dell'Union valdotaine in Valle d’Aosta, il 28 settembre, la riconferma di Acquaroli nelle Marche (28 e 29 settembre) e la rielezione di Occhiuto in Calabria (5 e 6 ottobre). Il 12 e 13 ottobre è toccato alla Toscana: riconfermato Eugenio Giani del campo largo di centrosinistra. Fino ad arrivare a Campania, Veneto e Puglia, al voto ieri e oggi.

I candidati in Veneto

In veneto il centrodestra punta sul deputato della Lega Alberto Stefani, il centrosinistra supporta il democratico Giovanni Manildo, per Democrazia sovrana e popolare c’è il coordinatore nazionale Marco Rizzo, per la lista civica Popolari per il Veneto c'è Fabio Bui, e un altro candidato civico è Riccardo Szumski.

I candidati in Puglia

Quattro in tutto i candidati alle regionali in Puglia, appoggiati da un totale di 13 liste. Ecco chi sono i nomi in lizza per la carica di presidente della Regione: Antonio Decaro (Partito Democratico), Luigi Lobuono, volto civico scelto dal centrodestra, Ada Donno, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista e Popolare e Sabino Mangano con Alleanza Civica per la Puglia.

I candidati in Campania

I candidati alla presidenza della Campania sono sei. I principali sfidanti sono Edmondo Cirielli del centrodestra (liste: FdI, FI, Lega, Cirielli Presidente, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati – Consumatori) e Roberto Fico del campo largo di centrosinistra (liste: Pd, M5S, Avs, Fico Presidente, A Testa alta, Noi di Centro-Noi Sud, Avanti Campania, Casa Riformista). Poi ci sono, in ordine alfabetico: Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi), Nicola Campanile (Per le persone e la comunità) e Giuliano Granato (Campania popolare).

Si chiudono l'era Zaia, De Luca e Emiliano

La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia.

Urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto

Urne aperte, dalle ore 7, per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15. I cittadini sono chiamati ad eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale.

Regionali, affluenza al voto in netto calo, quasi 10% in meno, ultima la Puglia

E' in netto calo il dato dell'affluenza al voto nelle tre regioni italiane dove si vota per eleggere il nuovo presidente della giunta e il nuovo consiglio. Secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno. La percentuale più alta nel Veneto: 33,88% contro il 46,13% del 2020. Segue la Campania con il 32,07% contro il 38,91% di cinque anni fa. Ultima la Puglia con il 29,45 % contro il 39,88% del dato precedente.   

Elezioni regionali in Puglia, affluenza in calo: alle 23 è al 29,4%

Elezioni regionali in Puglia, affluenza in calo: alle 23 è al 29,4%

Vai al contenuto

Elezioni regionali Campania, alle 23 affluenza al 32%

Elezioni regionali Campania, alle 23 affluenza al 32%

Vai al contenuto

Elezioni regionali in Veneto, alle 23 affluenza in calo al 33,8%

Elezioni regionali in Veneto, alle 23 affluenza in calo al 33,8%

Vai al contenuto

Al voto in Veneto, Puglia e Campania. Seggi aperti fino alle 15, poi spoglio per i governatori

Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Ieri registrata affluenza in calo: alle 19 in Campania era al 25,87% contro il 26,5% della precedente tornata, in Puglia al 23,67% rispetto al 27,64% del 2020 e in Veneto al 29,31% con una flessione del 6%. Al voto circa 11 milioni e mezzo di elettori. La tornata elettorale chiuderà in ogni caso l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia. Gli sfidanti sono: in Veneto Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra), in Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) e in Puglia Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra).

Politica: Altre notizie

Regionali, affluenza di ieri: Campania 32%, Puglia 29,4%, Veneto 33,8%

Politica

Diminuisce ovunque la partecipazione. Alle 23 di ieri la media nazionale era del 31,9% (contro il...

Risultati regionali, cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania

live Politica

Urne chiuse nelle 3 regioni chiamate al voto nella tornata che ha coinvolto circa 11 milioni e...

Elezioni regionali Campania, urne chiuse: ieri 23 affluenza al 32%

Politica

Come anche in Veneto e in Puglia, le altre due Regioni chiamate a votare per il nuovo...

Regionali in Puglia, affluenza in calo: alle 23 di ieri era al 29,4%

Politica

In attesa dei dati definitivi, le rilevazioni di ieri - quando si è votato dalle 7 alle 23 -...

Elezioni regionali Veneto, alle 23 di ieri affluenza in calo al 33,8%

Politica

L'affluenza registra una flessione rispetto al 2020, come anche in Campania e in Puglia, le altre...

Politica: I più letti