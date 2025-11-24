Risultati regionali, cdx avanti in Veneto, csx in Puglia e Campania

Sono sette le Regioni in cui si è votato o si voterà questo autunno per le elezioni regionali. La tornata elettorale è iniziata con la vittoria dell'Union valdotaine in Valle d’Aosta, il 28 settembre, la riconferma di Acquaroli nelle Marche (28 e 29 settembre) e la rielezione di Occhiuto in Calabria (5 e 6 ottobre). Il 12 e 13 ottobre è toccato alla Toscana: riconfermato Eugenio Giani del campo largo di centrosinistra. Fino ad arrivare a Campania, Veneto e Puglia, al voto ieri e oggi.