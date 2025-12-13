Atreju, Conte: "Alleanza con Pd solo se battaglie M5S nel programma"

"Noi siamo disponibili a dialogare con il Pd e con le altre forze progressiste. Se verrà fuori un'alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall'etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale. Prima il programma, il candidato verrà dopo". Così il leader M5S Giuseppe Conte, ad Atreju , risponde a chi gli chiede se il M5S si presenterà in coalizione con il Pd alle prossime elezioni politiche. Poi commenta la contestazione alla ministra dell'Università Anna Maria Bernini : "Quando parlano i giovani e ci criticano li dobbiamo lasciare parlare, ieri è successo con la ministra e non va bene, hanno contestato il test di medicina che non sta funzionando, ascoltiamoli. Questa festa origina dai giovani di Fratelli d'Italia, Meloni nel suo discorso di insediamento ha detto che quando protesteranno 'li guarderò con simpatia, io sono stato uno di loro', non mi sembra che le cose stiano andando così".

"Il tema non è indicare il premier ma rispettare il programma"

Poi, interpellato sulla legge elettorale e l'ipotesi di indicazione del premier sulla scheda, Conte dice: "Si parla di riforma elettorale ma vediamo la proposta formale che arriverà e ci confronteremo in Parlamento" ma "il problema non è indicare il premier, che risolve una patologia per come la stiamo attuando, ma che quando si sta al governo si fa il contrario di quello che si è promesso". "L'indicazione del premier nelle elezioni del 2022 non c'è stata da parte del centrodestra - ricorda - Io vengo dalla società civile, ero stato indicato come ministro in pectore, pur non essendo stato indicato come premier, quando siamo stati al governo, Conte I e Conte II, in poco più di due anni abbiamo realizzato l'80% del programma presentato agli elettori dal M5s. Meloni ha fatto campagna elettorale dicendo che avrebbe abolito le accise ad esempio, non solo ma abbiamo la pressione fiscale più elevata degli ultimi 10 anni". Meloni, aggiunge, "ha preso i voti per i blocchi navali" e ci sono stati "oltre 300mila sbarchi, hanno detto che avrebbero abolito la Fornero e l'hanno peggiorata".