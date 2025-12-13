Atreju, Conte: "Alleanza con Pd solo se battaglie M5S nel programma"

Il leader del M5S alla kermesse di Fratelli d’Italia risponde a chi gli chiede se il Movimento si presenterà in coalizione con i dem alle prossime elezioni politiche: "Prima il programma, il candidato verrà dopo". Poi commenta la contestazione alla ministra dell'Università Bernini: "Quando parlano i giovani e ci criticano li dobbiamo lasciare parlare, ieri è successo con la ministra e non va bene, hanno contestato il test di medicina che non sta funzionando, ascoltiamoli"
"Noi siamo disponibili a dialogare con il Pd e con le altre forze progressiste. Se verrà fuori un'alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall'etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale. Prima il programma, il candidato verrà dopo". Così il leader M5S Giuseppe Conte, ad Atreju, risponde a chi gli chiede se il M5S si presenterà in coalizione con il Pd alle prossime elezioni politiche. Poi commenta la contestazione alla ministra dell'Università Anna Maria Bernini: "Quando parlano i giovani e ci criticano li dobbiamo lasciare parlare, ieri è successo con la ministra e non va bene, hanno contestato il test di medicina che non sta funzionando, ascoltiamoli. Questa festa origina dai giovani di Fratelli d'Italia, Meloni nel suo discorso di insediamento ha detto che quando protesteranno 'li guarderò con simpatia, io sono stato uno di loro', non mi sembra che le cose stiano andando così".
"Con le opposizioni ci confronteremo sul candidato premier"
"Ci confronteremo con le altre forze dell'opposizione e troveremo il metodo migliore per scegliere il candidato" del centrosinistra, ha aggiunto Conte, rilanciando il "cantiere di democrazia partecipativa" interno al Movimento sul programma in vista delle politiche.
"Schlein assente? C'è sedia vuota di Meloni"
"C'è anche una sedia vuota importante qui, Giorgia Meloni la padrona di casa, aveva esteso l'invito anche a me, poteva esserci lei da buona padrona di casa", risponde poi Conte a Tommaso Cerno che gli chiede della scelta della segretaria dem Elly Schlein di non partecipare alla kermesse di FdI. Alla domanda se sia contento o meno di essere presente da solo, il leader del M5S non risponde ma si limita a dire che "verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto".
Leggi anche
Meloni: "Ok confronto unico con Schlein e Conte". Leader M5s accetta
"Il tema non è indicare il premier ma rispettare il programma"
Poi, interpellato sulla legge elettorale e l'ipotesi di indicazione del premier sulla scheda, Conte dice: "Si parla di riforma elettorale ma vediamo la proposta formale che arriverà e ci confronteremo in Parlamento" ma "il problema non è indicare il premier, che risolve una patologia per come la stiamo attuando, ma che quando si sta al governo si fa il contrario di quello che si è promesso". "L'indicazione del premier nelle elezioni del 2022 non c'è stata da parte del centrodestra - ricorda - Io vengo dalla società civile, ero stato indicato come ministro in pectore, pur non essendo stato indicato come premier, quando siamo stati al governo, Conte I e Conte II, in poco più di due anni abbiamo realizzato l'80% del programma presentato agli elettori dal M5s. Meloni ha fatto campagna elettorale dicendo che avrebbe abolito le accise ad esempio, non solo ma abbiamo la pressione fiscale più elevata degli ultimi 10 anni". Meloni, aggiunge, "ha preso i voti per i blocchi navali" e ci sono stati "oltre 300mila sbarchi, hanno detto che avrebbero abolito la Fornero e l'hanno peggiorata".
Vedi anche
Meloni rilancia premierato: "Basta inciuci"
©Ansa
Giuseppe Conte compie 60 anni, le tappe della carriera. FOTO
Nato l'8 agosto 1964, è stato presidente del Consiglio di due governi, tra il 2018 e il 2021: ha traghettato l'Italia nel periodo più buio della pandemia di Covid-19. Prima di ricoprire questo ruolo, è stato professore ordinario di Diritto privato e legale civilista. Dal 2021 è anche presidente del MoVimento Cinque Stelle. Le battaglie, il rapporto con Beppe Grillo e gli scarsi risultati alle urne dei 5S alle ultime elezioni: la sua storia