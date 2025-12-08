Ucraina, Tajani: "Decreto armi si farà, no dubbi sulla nostra linea"

Offerte Sky
Politica
A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non c'è dubbio sulla nostra linea", ha ribadito aggiungendo che "dobbiamo saper garantire la nostra difesa e lavorare alla riunificazione dell'Europa anche ad Est". "Noi siamo i primi sostenitori dell'ingresso nella Ue dei paesi balcanici", ha rimarcato il vicepremier

"Il decreto armi per l'Ucraina, da usare sul proprio territorio, si farà". A confermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Non c'è dubbio sulla nostra linea", ha ribadito aggiungendo che "per impegni maggiori, possiamo pensare a fondi europei ad hoc, a eurobond per rafforzarci". Per il vicepremier, "la realtà è quella che abbiamo davanti: dobbiamo saper garantire la nostra difesa e lavorare alla riunificazione dell'Europa anche ad Est, e noi siamo i primi sostenitori dell'ingresso nella Ue dei paesi balcanici". 

Tajani: "Unità dell'Occidente è patrimonio irrinunciabile"

Secondo il ministro degli Esteri, "l'unità dell'Occidente è un patrimonio irrinunciabile". E per questo, "non credo si possa fare a meno così facilmente dell'Europa, anche se è chiaro che agli Usa interessa la sfida con la Cina". Poi ha aggiunto: "Non è detto che la Cina rompa con la Russia e non servirebbe neanche agli Usa perdere un alleato e un continente che è un mercato di import ed export ricchissimo. E tantomeno lo dico a tutti quelli che contestano l'importanza dalla Ue serve all'Italia isolarsi". Il vicepremier ha poi rimarcato: "Dei 623 miliardi di export delle nostre aziende, oltre 200 sono verso paesi europei. Isolarsi, dire no all'Europa, ci farebbe diventare residuali e irrilevanti".

