Ministra Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju

Alcuni studenti si sono alzati durante l’intervento della ministra dell’Università e della Ricerca. Mentre gli studenti hanno urlato “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro, rischiamo di perdere un anno”, Bernini ha risposto: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità”

Un gruppetto di studenti ha contestato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all'inizio del suo intervento ad Atreju. "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato i giovani in mobilitazione contro la riforma di medicina. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato la ministra che è poi scesa dal palco per parlare con gli studenti.  - "Il problema - ha aggiunto la ministra Bernini - è che ogni volta non mi fanno parlare. Questa è la strategia del caos, ripetono gli stessi slogan in maniera compulsiva ossessiva. Li sento da 3 anni e comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco" ha continuato.

