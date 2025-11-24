Risultati elezioni Puglia, Decaro nuovo presidente. Pd primo partito

L’europarlamente ed ex sindaco di Bari, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha raccolto circa il 65% dei consensi. Il principale avversario, il candidato di centrodestra Luigi Lobuono, è fermo al 34%. I Dem sono la prima lista, con oltre il 25% dei voti

Antonio Decaro è stato eletto nuovo presidente della Regione Puglia. Europarlamentare e già sindaco di Bari, quando lo spoglio è ancora in corso ha ottenuto circa il 65% dei voti. "È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato", ha detto il nuovo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 41,8%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 56,43%.