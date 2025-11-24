Risultati elezioni Puglia, Decaro nuovo presidente. Pd primo partito

L’europarlamente ed ex sindaco di Bari, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso, ha raccolto circa il 65% dei consensi. Il principale avversario, il candidato di centrodestra Luigi Lobuono, è fermo al 34%. I Dem sono la prima lista, con oltre il 25% dei voti
Antonio Decaro è stato eletto nuovo presidente della Regione Puglia. Europarlamentare e già sindaco di Bari, quando lo spoglio è ancora in corso ha ottenuto circa il 65% dei voti. "È un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato", ha detto il nuovo governatore. L’affluenza alle urne è stata del 41,8%, in drastico calo rispetto al 2020 quando era stata del 56,43%.
I risultati del voto
Quando sono state scrutinate 2.781 sezioni su 4.032, il neoeletto governatore Antonio Decaro è al 64,64%. L’esponente del centrodestra Luigi Lobuono è invece fermo al 34,46%. Molto lontani gli altri due candidati: Ada Donno ha infatti ottenuto lo 0,71% dei voti, mentre Sabino Mangano lo 0,19%.
Il Pd è il primo partito
Guardando invece i risultati ottenuti dai partiti alle elezioni regionali in Puglia, a spoglio ancora in corso è il Partito democratico a risultare la lista più votata: ha infatti raccolto il 25,82% dei voti. In seconda posizione c’è invece Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 18,30% dei consensi. La lista Decaro presidente è poi al 12,83%. Tra i partiti nazionali, il Movimento 5 Stelle è al 7,50%, mentre AVS è al 4,20%. Guardando alla coalizione di centrodestra, Forza Italia risulta essere al 9,11%, mentre la Lega è al 7,74% e Noi Moderati allo 0,82%.
