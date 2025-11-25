Elezioni regionali Puglia, chi sono i consiglieri eletti

Il consiglio regionale della Puglia si compone di 51 membri: 50 consiglieri più il presidente della Giunta. La maggioranza di centrosinistra guidata da Antonio Decaro ha ottenuto 29 seggi (più il presidente). A fare incetta di seggi è stato il Pd, che ne ha conquistati 14, mentre seconda forza della coalizione è la lista di Decaro presidente che ha ottenuto 7 seggi. Quattro seggi sono andati a Per la Puglia e altrettanti al Movimento 5 Stelle. L'opposizione può contare su 20 seggi, più quello del candidato presidente Luigi Lobuono. Saranno così ripartiti: 11 a Fratelli d'Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega.