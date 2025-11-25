Elezioni regionali Puglia, chi sono i consiglieri eletti

Introduzione
In Puglia sono 50 le persone elette in Consiglio regionale dopo le elezioni che si sono tenute il 23 e il 24 novembre e che hanno visto la vittoria del candidato del campo largo di centrosinistra Antonio Decaro. Ecco tutti i nomi dei neo consiglieri regionali secondo i dati del Viminale
Quello che devi sapere
Novità ed esclusi eccellenti
Tra i 50 eletti in Consiglio regionale in Puglia ci sono molte novità, ma anche esclusi eccellenti. Cresce leggermente la rappresentanza femminile: sono 12 complessivamente le donne elette nella XII legislatura, 10 per la maggioranza e 2 per l'opposizione.
Per approfondire: Regionali, vincono Stefani in Veneto, Fico in Campania, Decaro in Puglia. Astensione alta
I nomi più scelti
Il nome più suffragato della Puglia, come per la precedente tornata elettorale, è Francesco Paolicelli: è stato eletto nel Pd con 33.117 preferenze ed è considerato l'esponente politico più vicino al neo governatore Antonio Decaro. La consigliera più votata è Elisabetta Vaccarella con 26.714 preferenze, anche lei nel Pd.
Per approfondire: Elezioni regionali, Meloni: "Vittoria Stefani grazie a serietà". Schlein: "Uniti si vince"
I consiglieri eletti nel Pd
Nel Pd risultano eletti per la prima volta:
- Elisabetta Vaccarella,
- Ubaldo Pagano,
- Domenico De Santis,
- Giovanni Vurchio
- Isabella Lettori,
- Rossella Falcone,
- Stefano Minerva.
Riconfermati gli uscenti:
- Loredana Capone,
- Donato Pentassuglia,
- Debora Ciliento,
- Raffaele Piemontese,
- Francesco Paolicelli.
Tornano dopo passate esperienze nell'assise:
- Toni Matarrelli,
- Cosimo Borracino.
Per approfondire: Risultati elezioni regionali Puglia, Decaro è il nuovo presidente. Pd primo partito
I consiglieri regionali di Decaro Presidente
Sono tutti alla prima elezione, invece, i consiglieri regionali di Decaro Presidente:
- Felice Spaccavento,
- Nicola Rutigliano,
- Tommaso Gioia,
- Graziamaria Starace,
- Giulio Scarpato,
- Silvia Miglietta,
- Giuseppe Fischetti.
I consiglieri eletti per il M5s
Due riconferme e due novità per il M5S. Continueranno a sedere in Consiglio regionale:
- Rosa Barone,
- Cristian Casili.
Le esordienti sono:
- Maria La Ghezza,
- Annagrazia Angolano.
I consiglieri di Per la Puglia
Per la Puglia si rinnova solo in parte. Riconfermati:
- Sebatiano Leo,
- Saverio Tammacco,
- Antonio Tutolo.
Accanto a loro arriva:
- Ruggiero Passero.
I consiglieri di Fratelli d’Italia
Nel centrodestra è Fratelli d'Italia a conquistare più seggi, tra conferme e novità. Tornano in Consiglio:
- Tommaso Scatigna,
- Tonia Spina,
- Luigi Caroli,
- Paolo Pagliaro,
- Renato Perrini,
- Dino Basile,
- Giannicola De Leonardis.
Sono affiancati dai nuovi eletti:
- Andrea Ferri,
- Antonio Scianaro,
- Nicola Gatta,
- Giampaolo Vietri.
I consiglieri eletti di Forza Italia
I quattro seggi di Forza Italia andranno a:
- Paride Mazzotta,
- Paolo Dell'Erba,
- Massimiliano Di Cuia (tutti riconfermati),
- Carmela Minuto,
- Marcello Lanotte.
I consiglieri eletti della Lega
Infine, la Lega riconferma tutti gli uscenti:
- Fabio Romito,
- Napoleone Cera,
- Gianni De Blasi,
- Antonio Scalera.
Gli esclusi eccellenti
Questa tornata elettorale consegna esclusi eccellenti: Nichi Vendola, gli assessori uscenti Gianfranco Lopane e Fabiano Amati, consiglieri di lungo corso come Ruggiero Mennea o dal fronte opposto Domenico Damascelli. Nichi Vendola, ex governatore e leader di Avs, non sarà eletto in Consiglio regionale della Puglia nonostante le sue 9.698 preferenze complessive (6.624 solo a Bari). A determinarne l'esclusione, la percentuale raggiunta da Alleanza Verdi e Sinistra: di poco superiore al 4% ma insufficiente, in base alla legge elettorale che calcola la percentuale sulla base dei voti del presidente e non della coalizione, per conquistare un seggio.
I seggi
Il consiglio regionale della Puglia si compone di 51 membri: 50 consiglieri più il presidente della Giunta. La maggioranza di centrosinistra guidata da Antonio Decaro ha ottenuto 29 seggi (più il presidente). A fare incetta di seggi è stato il Pd, che ne ha conquistati 14, mentre seconda forza della coalizione è la lista di Decaro presidente che ha ottenuto 7 seggi. Quattro seggi sono andati a Per la Puglia e altrettanti al Movimento 5 Stelle. L'opposizione può contare su 20 seggi, più quello del candidato presidente Luigi Lobuono. Saranno così ripartiti: 11 a Fratelli d'Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega.
Antonio Decaro nuovo governatore della Puglia
In queste elezioni regionali, secondo i dati definitivi degli scrutini, il 63,97% dei votanti pugliesi ha scelto Antonio Decaro. Il neo presidente della Regione Puglia si mantiene di poco sotto il milione di voti, totalizzando un consenso personale di 919.665 preferenze. Si tratta di un dato superiore a quello che, cinque anni fa, ha raggiunto il suo predecessore, il presidente uscente Michele Emiliano, che era stato votato da 871.028 cittadini. Emiliano però non poteva contare sul campo largo, perché il M5S si presentava da solo con un proprio candidato presidente. Luigi Lobuono, candidato presidente per il centrodestra, ha invece raccolto 505.055 voti personali (35,13%): un dato di molto inferiore rispetto ai 724.928 voti raggiunti dal candidato presidente del centrodestra di cinque anni fa, Raffaele Fitto. C'è da dire, però, che cinque anni fa alle urne si recarono molti più pugliesi: furono poco più di 2 milioni, mentre il 23 e 24 novembre scorso sono stati solo 1.475.437, il 41,83% degli aventi diritto.
Per approfondire: Antonio Decaro, chi è il nuovo presidente della Regione Puglia