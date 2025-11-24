Elezioni regionali, le reazioni dei politici da Meloni a Schlein

"Per il M5S è una doppietta storica: due governatori di Regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno. Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro Paese", ha scritto sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte, riferendosi alle vittorie di Fico in Campania e di Todde in Sardegna. "La coalizione ha fatto un percorso condiviso qui in Campania. Il M5S ha avuto l'onore di esprimere il candidato alla presidenza ma qui c'è l'impegno collettivo che ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Oggi possiamo dire ai campani che saremo sempre vicini a loro non solo in campagna elettorale ma da sempre anche nel quotidiano", ha detto poi Conte a Napoli, dal palco di Fico. Poi sulla Puglia ha aggiunto: "Sono orgoglioso del grande successo di Decaro. Con Antonio ci siamo sentiti nel pomeriggio, non appena iniziavano ad arrivare conferme della sua netta vittoria". "Come ho detto - ha aggiunto Conte - durante la campagna in Puglia, questa estate ho sentito più lui che Olivia. Scherzi a parte, siamo davvero orgogliosi di questo risultato in Puglia. Ci sentiamo pienamente protagonisti di questo progetto politico al quale abbiamo contribuito sin dall'inizio con generosità, determinazione ed umiltà. È soprattutto un risultato che ci ripaga anche di alcune coraggiose decisioni che abbiamo preso nella scorsa legislatura regionale, quando abbiamo lasciato poltrone e per questo siamo stati sbeffeggiati mentre invece abbiamo posto proprio in quell'occasione i pilastri di un pieno e convinto rinnovamento della regione".