Regionali, alle 12 affluenza 8% in Puglia e Campania. Veneto al 10%

Elezioni regionali, alle 12 affluenza intorno all'8% in Puglia e Campania. Veneto al 10%

Politica
©Ansa

Partecipazione in calo un po' ovunque per la prima rilevazione: con dati ancora non definitivi, la Campania si assesta intorno all'8% (nella precedente tornata era il 11,32%), la Puglia intorno all'8,50% (contro l'11,96%) e il Veneto intorno al 10% (contro il 14,76%). Le urne chiudono alle 23 di oggi e riaprono domani, dalle 7 alle 15

ascolta articolo

Urne aperte in Campania, Veneto e Puglia per le elezioni regionali: i cittadini sono chiamati a esprimersi per il rinnovo del nuovo Consiglio regionale e per scegliere il nuovo governatore. Le operazioni di voto hanno preso il via alle 7 di oggi, domenica 23 novembre, e continueranno fino alle 23 di stasera, per poi riprendere domani, dalle 7 alle 15. Affluenza in calo un po' ovunque alle ore 12: con dati ancora non definitivi, la Campania si assesta intorno all'8% (nella precedente tornata era l'11,32%), in Puglia intorno all'8,50% (contro l'11,96%) e in Veneto intorno al 10% (contro il 14,76%).

