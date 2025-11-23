Elezioni regionali in Puglia, oggi urne aperte dalle 7 alle 23

Gli elettori possono recarsi ai seggi anche domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Sono quattro i candidati alla presidenza: Antonio Decaro (Centrosinistra), Luigi Lobuono (Centrodestra), Sabino Mangano (Alleanza Civica per la Puglia) e Ada Donno (Puglia Popolare e Pacifista) ascolta articolo

In Puglia si vota per le elezioni regionali. Oggi, domenica 23 novembre, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono presentarsi al seggio di riferimento con scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

Come si vota La scheda per l'elezione del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio è unica: sopra ci sono scritti i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, con a fianco i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato. Ogni elettore può: votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno (in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale alla stessa collegato); votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Le preferenze L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Approfondimento Elezioni regionali Veneto, Campania, Puglia: il test TrovaPresidente

I candidati alla presidenza Il candidato del Centrosinistra è Antonio Decaro (sostenuto da Pd, M5s, Avs, Decaro presidente, Per la Puglia, Avanti Popolari con Decaro presidente); il candidato del Centrodestra è Luigi Lobuono (sostenuto da Fi, Lega, Fdi, Noi Moderati Civici per Lobuono, La Puglia con Noi per le circoscrizioni elettorali di Taranto, Lecce e Barletta-Andria-Trani). Si candidano anche Sabino Mangano (Alleanza Civica per la Puglia) e Ada Donno (Puglia Popolare e Pacifista). Approfondimento Elezioni regionali in Puglia, chi sono i 4 candidati alla presidenza