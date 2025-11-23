Elezioni regionali Veneto, oggi si vota dalle 7 alle 23: cosa sapere

Gli elettori possono recarsi ai seggi anche domani, lunedì 24 novembre, dalle ore 7 alle 15. Sono cinque i candidati alla presidenza: Giovanni Manildo (Centrosinistra), Alberto Stefani (Centrodestra), Fabio Bui (Popolari per il Veneto), Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare) e Riccardo Szumski (Resistere)

Per le elezioni regionali in Veneto si vota oggi, domenica 23 novembre, dalle ore 7 alle ore 23 e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 24 novembre. Al termine inizieranno le operazioni di scrutinio. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.

La legge regionale del Veneto

Le norme che regolano le elezioni regionali in Veneto sono contenute nella legge regionale n. 5 del 16 gennaio 2012. In essa viene stabilito che venga proclamato presidente della Regione il candidato che ottiene la quota più elevata di consensi. Qualora superi il 40% dei voti validi, scatta un premio di maggioranza che garantisce al candidato vincente il controllo del 60% dei posti in Consiglio. Inoltre, un posto in Consiglio spetta di diritto anche al candidato presidente che si classifica secondo per numero di preferenze. Per accedere alla ripartizione dei seggi, le coalizioni devono raggiungere almeno il 5% dei voti, mentre le singole liste necessitano del 3%.

La scheda elettorale

L'elettore può manifestare la propria scelta tracciando un segno sul nome del candidato presidente e/o sul simbolo situato accanto: in questo modo il voto viene attribuito sia al candidato sia all'insieme delle liste che lo supportano. È altresì possibile barrare, oltre al nome o al contrassegno del candidato presidente, anche una specifica lista appartenente alla coalizione che ne sostiene la candidatura, indicando così una preferenza più mirata all'interno dello schieramento prescelto.

Le modalità di voto

È permesso il voto disgiunto, grazie al quale l’elettore può sostenere un candidato alla presidenza e una lista non collegata. L'elettore può decidere di apporre il segno su una sola lista tra quelle riportate sulla scheda elettorale: in tale circostanza, la preferenza espressa viene automaticamente attribuita anche al candidato alla presidenza della Regione che risulta collegato a quella lista. Durante la votazione, è consentito indicare uno o due nomi di aspiranti consiglieri regionali, esercitando così il voto di preferenza. Per farlo, occorre scrivere il nome e cognome, o solo il cognome, nelle righe accanto al simbolo della lista cui i candidati appartengono. È possibile anche limitarsi a indicare soltanto il nominativo del candidato consigliere: in questo caso, il voto si estende automaticamente alla lista di riferimento e, di riflesso, al candidato presidente associato a quella stessa formazione politica. Quando si decide di esercitare il voto di preferenza, è fondamentale ricordare che, se si desidera esprimere due preferenze, entrambe devono riguardare candidati della medesima lista ma di genere differente. Se invece vengono segnati due nominativi dello stesso genere, la seconda preferenza indicata sarà considerata nulla e non avrà effetto ai fini dello scrutinio.