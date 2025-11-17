Elezioni regionali in Veneto, chi sono i 5 candidati alla presidenza

A correre per Democrazia sovrana e popolare c’è il suo coordinatore nazionale Marco Rizzo, torinese dalle origini venete, nato il 12 ottobre 1959. È cresciuto militando negli ambienti comunisti: nel 1981 il tesseramento al Partito Comunista Italiano, per cui entra anche nella Direzione Provinciale del capoluogo piemontese. Vicino ad Armando Cossutta, fu uno dei fondatori di Rifondazione Comunista e poi del Partito dei Comunisti Italiani, di cui è stato coordinatore della segreteria nazionale. Tra il 1994 e il 2004 è stato deputato, prima con Rifondazione, poi con il PdCI e poi nel gruppo misto. Tra il 2004 e il 2009 è al Parlamento europeo con La Sinistra. Nel 2009 fonda il Partito Comunista (PC), di cui è segretario generale fino al 2023 e poi presidente onorario fino al 2024. A quel punto è confluito nella Democrazia sovrana e popolare.

Marco Rizza - ©Ansa