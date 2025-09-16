Esplora tutte le offerte Sky
Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date

Politica

ascolta articolo

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.     

Otto liste di centrosinistra 

Si terrà giovedì, nel primo pomeriggio, il primo tavolo a Napoli di Roberto Fico con la coalizione per le elezioni regionali. Il candidato presidente del centrosinistra avrà un primo dialogo con alcuni degli altri partiti che formeranno insieme la coalizione alle regionali del 23 e 24 novembre in Campania. A riferire dell'incontro Il Mattino di Napoli. Il centrosinistra al momento dovrebbe presentarsi con otto liste: M5S, Pd, Avs, poi la lista legata a Italia Viva che si chiamerà "Casa riformista", la lista legata a Roberto Fico presidente, quella del presidente uscente Vincenzo De Luca che dovrebbe chiamarsi "A testa alta", la lista dei socialisti e repubblicani e la lista dei centristi legata a Clemente Mastella.

