Alberto Stefani, chi è il nuovo presidente della Regione Veneto

Stefani ha lanciato un programma elettorale in continuità con gli ultimi 15 anni di governo Zaia. Ha messo il focus su sanità, lavoro e sociale. Su questo tema in particolare ha promesso attenzione all’invecchiamento della popolazione da un lato e al disagio giovanile dall’altro. “Il primo provvedimento sarà l’istituzione di un assessorato al Sociale, autonomo e con risorse proprie. Il secondo riguarda il lavoro, con la convocazione di un tavolo anti-burocrazia, costituito da imprese, associazioni del terzo settore e di categoria. Sia chi è in prima linea a dire alla politica dove intervenire”.

Per approfondire: Elezioni Veneto, Zaia: "Io capolista in tutte le Province". Aperta campagna di Stefani