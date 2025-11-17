Elezioni regionali Veneto, alle 9.30 il confronto Manildo-Stefani

In vista del voto del 23 e 24 novembre, i candidati delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra dialogano secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori

In vista delle elezioni regionali in Veneto, che si terranno il 23 e il 24 novembre 2025, Sky TG24 prosegue la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de "Il Confronto", il format che negli anni ha contribuito a rendere la testata un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già andati in onda per le altre regioni, ora è il turno del Veneto: appuntamento per oggi, lunedì 17 novembre, alle 9.30, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, per seguire il duello televisivo che vedrà fronteggiarsi Giovanni Manildo e Alberto Stefani.

I due candidati

Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso, guida la coalizione di centrosinistra che riunisce il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre liste civiche, con l’obiettivo di conquistare la presidenza della Regione. Alberto Stefani è il candidato della coalizione di centrodestra guidata da Lega per Salvini Premier, in continuità con la presidenza uscente di Luca Zaia, per cui la posta in gioco è alta: mantenere il governo regionale.

Il format de Il Confronto

Il confronto è condotto da Giovanna Pancheri e si svolge secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. Al termine del faccia a faccia, con ospiti e commentatori, l’analisi sui temi emersi nel dibattito.