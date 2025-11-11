Manovra, assunzioni nella Sanità: 7.300 nuovi medici e infermieri

In un’intervista a Rainews24, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato che la questione non è solo di natura economica, ma soprattutto organizzativa e burocratica: “Ogni volta che incontro medici o ricercatori italiani all’estero, scopro che la prima causa della fuga è l’eccessiva burocrazia. Desiderano contratti più flessibili e meno vincoli”, ha spiegato. Per questo motivo, Schillaci propone di riportare la gestione contrattuale degli operatori sanitari sotto la diretta competenza del Ministero della Salute, così da semplificare le procedure e rendere i contratti più coerenti con le esigenze delle diverse professioni. L’obiettivo complessivo del piano è trattenere il personale esperto nel Servizio sanitario nazionale e rendere più attrattiva la carriera medica per i giovani, in un contesto in cui l’estero continua a offrire migliori condizioni economiche, ma anche ambienti di lavoro più dinamici e meno gravati dalla burocrazia.