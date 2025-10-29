Sanità, salgono stipendi di infermieri e sanitari: a quanto ammontano

Sul fronte opposto la Fp Cgil e la Uil, che non hanno sottoscritto l'accordo. Dura l'analisi della Fp Cgil, secondo cui è stato firmato un contratto che "mortifica le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce: Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita". Netto anche il 'no' della Uil rispetto ad un contratto che "continua a basarsi su meccanismi accessori e temporanei, incentrati su lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive, piuttosto che su un rafforzamento stabile dei trattamenti tabellari e della struttura retributiva ordinaria". Bocciata anche la figura dell'assistente infermiere, che "non risulta sufficientemente definita e regolamentata a discapito sia dei livelli essenziali di assistenza che degli infermieri attualmente in servizio". Ciò che invece serve, conclude il sindacato, è "un reale cambio di passo per evitare il collasso della sanità pubblica".

