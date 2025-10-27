Sanità, oggi la firma del nuovo contratto collettivo: cosa sapere

Già in questa settimana è attesa la sottoscrizione dell’Accordo quadro che definirà comparti e aree di contrattazione per il triennio 2025–2027, che prevede per i professionisti non medici del Servizio sanitario nazionale un ulteriore incremento retributivo del 6,9%. Una volta completato questo passaggio, l’Aran, l’agenzia incaricata di negoziare i rinnovi con le organizzazioni sindacali, potrà avviare i primi tavoli di confronto. Le trattative prenderanno il via dai settori della Sanità e delle Funzioni centrali, mentre per le Funzioni locali e per il comparto Istruzione e Ricerca i tempi saranno più lunghi, poiché i contratti 2022–2024 di docenti e dipendenti comunali non sono ancora stati chiusi. Nella giornata di domani, invece, verranno firmati anche i Ccnl dei dirigenti delle Funzioni centrali (triennio 2022–2024) e quello relativo all’area della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimasto in sospeso dal periodo 2019–2021.