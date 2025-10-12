Farmacisti, stallo sul rinnovo del contratto: rischio sciopero

In una dichiarazione all’Ansa, Federfarma ha fatto sapere che “il nostro incontro con i sindacati previsto per il 9 ottobre non si è potuto tenere perché dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti di farmacia, anche in occasione di recenti interlocuzioni informali, non è giunto alcun segnale concreto rispetto alla nostra disponibilità al confronto. Federfarma si è vista quindi costretta a mantenere ferma la decisione di sospendere l'incontro in questione, anche alla luce della conferma dello sciopero dei dipendenti di farmacia in Sardegna il 15 ottobre, fatto ritenuto particolarmente inopportuno e dannoso per la prosecuzione del confronto, poiché il dialogo tra le parti a livello nazionale era stato riavviato".

Per approfondire: Contratti collettivi, quasi 6 milioni di lavoratori in attesa del rinnovo: le novità